Muratpaşa'da sporda özel yetenek sınavına ücretsiz hazırlık kursu - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakülteleriyle beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor. Kursa başvurular, 15 Mart Pazartesi'den itibaren belediyenin internet sitesinden yapılabilecek.

Kreşlerden üniversite hazırlık kurslarına eğitimin her alanında yer alan Muratpaşa Belediyesi, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakültelerine, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursu da açtı.

Kursta Muratpaşa Belediyesi'nin antrenörleri, eğitmenleri öğrencileri yeteneklerine göre belediyenin spor salonları ve sahalarında sınava hazırlayacak. Kurs için başvurular Pazartesi, spor.muratpasa-bld.gov.tr adresinden yapılabilecek. Başvurular 15 Nisan'da sona erecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakülteleriyle beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik hazırlık kursunun ilkini 2019'da düzenlediklerini söyledi. Uysal, ilk yılında kursa 12 gencin kayıt yaptırdığını ve kısa bir hazırlık sürecinin ardından 8'inin üniversite hayalinin gerçekleştiğini aktardı. Geçen yıl pandemi nedeniyle kursu açmadıklarını belirten Başkan Uysal, "Bu yıl, hazırlıklara çok daha erken başlıyoruz. Gerekli tüm önlemleri alarak, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde öğrencilerimiz açtığımız bu kursla bu sınavlara hazırlanma fırsatı bulacak" dedi. - ANTALYA