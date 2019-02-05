Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da Şubat Etkinlikleri

Muratpaşa'da Şubat Etkinlikleri

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Şubat ayı Selva Erdener ve İbrahim Yazıcı konseriyle başlıyor.

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Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Şubat ayı Selva Erdener ve İbrahim Yazıcı konseriyle başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Şubat ayı etkinlikleri orkestra şefi ve piyanist İbrahim Yazıcı ve Selva Erdener konseriyle başlıyor. Son yıllarda ağırlıklı olarak Türk bestecilerin eserlerini konserlerine taşıyan ikilinin Fazıl Say, Turgay Erdener ve Yalçın Tura'nın eserlerinden oluşan konseri 8 Şubat Cuma saat 20.00'de gerçekleşecek. Konser biletlerinin Türkan Şoray Kültür Merkezi gişesi, Turunç Masa ve www.biletantalya.com üzerinden satışı devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan Selva Erdener, Ankara Devlet Operası'nda sahneye konulan pek çok eserde başrol olarak görev aldı. Tiyatro alanındaki çalışmalarıyla de dikkat çeken sanatçı, Ankara ve Başkent üniversitelerinin konservatuvarlarında dersler verdi. Orkestra şefliğinin yanında koro şefi, piyanist ve eğitmen olan İbrahim Yazıcı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Perpignan Conservatoire Rayonnement Régional'de tamamladı. Fazıl Say'ın Nazım Oratoryosu, Metin Altıok Ağıtı, Ahmed Adnan Saygun'un tüm a capella eserleri, Muammer Sun'un koro eserleri başta olmak üzere pek çok bestecinin şarkılarını kaydetti. Deutsche Symphonie Orchester, Luzern Symphonie Orchester, New Japan Philarmonie, Den Haag Het Residenite gibi prestijli orkestraları yöneten Yazıcı, halen İzmir Devlet Operası daimi şefliği, Olten Filarmoni Orkestrası müzik direktörlüğünü yapmakta ve Filarmoni Sanat Okulunda ders vermekte. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:15 Kaynak: İHA

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