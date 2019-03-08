Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da, 'Sudaki Ayak İzinin' Günlük Yaşama Etkisi Anlatıldı

Muratpaşa'da, 'Sudaki Ayak İzinin' Günlük Yaşama Etkisi Anlatıldı

41 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Ekoloji Konuşmalarının mart ayı konuğu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Topkaya oldu.

Muratpaşa'da, 'Sudaki Ayak İzinin' Günlük Yaşama Etkisi Anlatıldı, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Ekoloji Konuşmalarının mart ayı konuğu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Topkaya oldu. Topkaya, sudaki ayak izinin günlük yaşama ve geleceğe etkilerini anlattı.

Muratpaşa Belediyesi'nin her ay gerçekleştirdiği Ekoloji Konuşmalarında ayın konuğu AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Topkaya oldu.

ASSİM'de gerçekleşen ve Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi, Kırmızı Çizgi Anadolu Lisesi, Açı Lisesi ve İstek Okullarından 380 öğrenci ve öğretmenin katıldığı söyleşide Prof. Dr. Topkaya, sudaki ayak izinin günlük yaşama ve geleceğe etkilerinden bahsetti. Su ayak izinin birey tarafından tüketilen hizmet mal ve ürünlerin üretimi için kullanılan toplam temiz su kaynağı miktarı olduğunu belirten Prof. Dr. Topkaya, öğrencilerin ilgiyle takip ettiği söyleşide, su kaynaklarının geçmiş yıllara göre bu gün geldiği durumu anlattı. Prof. Dr. Topkaya, ayrıca, Antalya'da tarımın ve turizmin Antalya'da su ayak izi hesaplamalarına olan etkilerinden bahsetti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:25 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Güncel
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