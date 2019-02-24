Muratpaşa'da Şüpheli Ölüm
1 saat önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, pansiyon odasında ölü bulundu.
Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesinde bir kişi, pansiyon odasında ölü bulundu.
Tahılpazarı Mahallesi'nde bir pansiyonda kalan ve bugün odayı boşaltması gereken Alper Öztürk'ün (42) oda kapısını çalan görevli, ses gelmemesi üzerine yedek anahtarla kapıyı açınca Öztürk'ü odada hareketsiz halde buldu.
Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Çakır'ın 2 gündür pansiyonda kaldığı ve iş aramak üzere Antalya'ya geldiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:53 Kaynak: AA
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