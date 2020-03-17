Muratpaşa'da temizlik harekatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa'da temizlik harekatı - Son Dakika

Muratpaşa'da temizlik harekatı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçede polis merkezleri ve aile sağlık merkezlerini virüse karşı ilaçlarken pazar yerlerini de hem pazar kurulmadan önce hem de sonrasında dezenfekte ediyor.

Muratpaşa'da temizlik harekatı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçede polis merkezleri ve aile sağlık merkezlerini virüse karşı ilaçlarken pazar yerlerini de hem pazar kurulmadan önce hem de sonrasında dezenfekte ediyor.


Muratpaşa Belediyesi, pandemi haline dönüşen korona virüs salgınına karşı önlemlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Belediyenin eğitim kurumları, yaşlı ve komşu evleri, spor salonları, yüzme havuzu, kültür merkezleri daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda kapatılırken açık alanda hizmet vereye devam edeceği belirtilen belediye işletmesi kafeteryalar da bugün sabah saatleriyle birlikte tüm alanlarıyla kapatıldı. Salgına karşı sosyal teması en aza indirmek için tüm hassasiyeti gösteren Muratpaşa Belediyesi, park alanları ve buralarda bulunan çocuk oyun gruplarını da düzenli olarak dezenfekte ediyor.


Belediye ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan binaları da virüse karşı ilaçladı. Çalışmalar kapsamında Muratpaşa Belediyesi'nin hijyen ekibi, ilçedeki polis merkezleri ve aile sağlık merkezlerini de dezenfekte etti. Ekipler ayrıca, pazar yerlerini de hem pazar kurulmadan önce hem de sorasında önce ilaçlı sularla yıkayıp dezenfekte ediyor. - ANTALYA

Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:21 Kaynak: İHA
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