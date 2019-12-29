Muratpaşa'da yapay kar mutluluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa'da yapay kar mutluluğu - Son Dakika

Muratpaşa'da yapay kar mutluluğu

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın Atatürk Kent Meydanı'nda kurduğu yeni yıl çarşısında yılbaşı erken kutlandı.

Muratpaşa'da yapay kar mutluluğu, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın Atatürk Kent Meydanı'nda kurduğu yeni yıl çarşısında yılbaşı erken kutlandı. Kutlamada yer alan yapay kar, başta çocuklar olmak üzere Antalyalıları mutlu etti.


Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın tüm stant kira gelirlerini eğitim yönelik projelerde kullanacağı yeni yıl çarşısında 2020 için erken yılbaşı partisi vardı. 60 standın yer aldığı ve hediyelik eşyalardan yöresel tatlara bir yılbaşı sofrası için aranan ne varsa bulmanın mümkün olduğu çarşıda akşamüstü saatlerinde yağdırılan yapay kar başta çocuklar olmak üzere Antalyalıları mutlu etti. Meydanı dolduran çocuklar aileleriyle birlikte yapay da olsa yağan karın keyfini çıkardı. Antalyalıların bu mutluluğuna Belediye Başkanı Uysal da ortak oldu. Çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Uysal, meydanda Karadeniz'in yöresel tatlarından kuymak yapımına da eşlik edip ve vatandaşlarla paylaştı. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cem Yılmaz, 1999 yılında cinsel organını 5 santim küçülttüğünü itiraf etti
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Asker gönderme işine negatif bakıyoruz Behzat Ç'nin Ercüment'i Nejat İşler Çukur'a transfer oldu İngiliz hükümeti yanlışlıkla Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı

Son Dakika Haberleri
17:11 Süleymaniye Camisi'nde hatalı restorasyon iddiası - Son Dakika
17:09 Somali'de terör saldırısında ölen 2 Türk'ün cenazesi getiriliyor - Son Dakika
17:08 Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
17:08 Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı - Son Dakika
17:07 Kayseri babasını dövüp evden attı, kendisini eve kilitleyip yangın çıkardı-2 - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika
14:31 Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 17:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa'da yapay kar mutluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]