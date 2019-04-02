Muratpaşa'da Yeni Dönemin İlk Çalışması Güzeloba Mahallesi'nde

Muratpaşa'nın tüm asfalt altyapısını yüzde 70 oranında yenileyen Muratpaşa Belediyesi, kalan yüzde 30'luk bölüm için çalışmalara başladı.

Muratpaşa'nın tüm asfalt altyapısını yüzde 70 oranında yenileyen Muratpaşa Belediyesi, kalan yüzde 30'luk bölüm için çalışmalara başladı. Yeni dönemin ilk çalışması Güzeloba Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.



Muratpaşa'da 5 yıl içinde 546 bin 255 ton asfaltla 2 milyon 642 bin 555 metrekare genişliğe uzanan cadde ve sokakta yenileme çalışması gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, kentin altyapısın yenilemeye yeni dönemde de devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 yıl içinde ilçenin yüzde 70'inin asfaltını yenilerken geriye kalan yüzde 30'lik bölüm için çalışmalarına Güzeloba Mahallesi'nden başladı.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Ekiplerimiz, Örnekköy bölgemizde Yasemin Caddesi'ne açılan 2298 Sokak'ta çalışmalara başladı. İlk olarak bozulan asfalt freze makinası ile kazınacak. Kazıma çalışması tamamlanınca sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek" dedi. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı

Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis

Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti

Başkan Seçildi, İlk İcraatı Makam Odasının Kapısını Söktürmek Oldu