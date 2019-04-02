Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da Yeni Dönemin İlk Çalışması Güzeloba Mahallesi'nde

Muratpaşa'da Yeni Dönemin İlk Çalışması Güzeloba Mahallesi'nde

1 saat önce

Muratpaşa'nın tüm asfalt altyapısını yüzde 70 oranında yenileyen Muratpaşa Belediyesi, kalan yüzde 30'luk bölüm için çalışmalara başladı.

Muratpaşa'da Yeni Dönemin İlk Çalışması Güzeloba Mahallesi'nde, System.String[]
Muratpaşa'nın tüm asfalt altyapısını yüzde 70 oranında yenileyen Muratpaşa Belediyesi, kalan yüzde 30'luk bölüm için çalışmalara başladı. Yeni dönemin ilk çalışması Güzeloba Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa'da 5 yıl içinde 546 bin 255 ton asfaltla 2 milyon 642 bin 555 metrekare genişliğe uzanan cadde ve sokakta yenileme çalışması gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, kentin altyapısın yenilemeye yeni dönemde de devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 yıl içinde ilçenin yüzde 70'inin asfaltını yenilerken geriye kalan yüzde 30'lik bölüm için çalışmalarına Güzeloba Mahallesi'nden başladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Ekiplerimiz, Örnekköy bölgemizde Yasemin Caddesi'ne açılan 2298 Sokak'ta çalışmalara başladı. İlk olarak bozulan asfalt freze makinası ile kazınacak. Kazıma çalışması tamamlanınca sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:28 Kaynak: İHA

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