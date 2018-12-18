Muratpaşa'da Yeni Yıl Heyecanı Başlıyor
3 saat önce
Muratpaşa Belediyesi, 2019'u Kent Meydanı'nda kuracağı Yeni Yıl Çarşısı'yla karşılıyor.
Muratpaşa
Belediyesi, 2019'u Kent Meydanı'nda kuracağı Yeni Yıl Çarşısı'yla karşılıyor.
Muratpaşa'da yeni yıl heyecanı 22 Aralık
Cumartesi başlıyor. Muratpaşa Kent Meydanı'nda Antalyalılarının yeni yıl alışverişlerini yapabileceği esnaf çarşısı kurulacak.
Küçük hediyelik eşya satanlarla birlikte, meyve ve sebzecilerin, şarküterilerin ve kuruyemişçilerinin yer alacağı Yeni Yıl Çarşısı'nda tüm stantlar yeni yıl temasıyla özel olarak hazırlandı. 50 esnafın yer alacağı çarşı, 22 Aralık'tan 31 Aralık Pazartesi gecesine kadar saat 11.00'den 23.00'e açık kalacak. Muratpaşa Belediyesi'nin Yeni Yıl Çarşı'sı aynı zamanda Antalya'da yeni yıl coşkusunun da adresi olacak. Antalya, Muratpaşa Kent Meydanı'nda dans, müzik ve animasyon gösterileriyle yeni yıl heyecanını Muratpaşa Belediyesi'yle yaşamaya başlayacak. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:14 Kaynak: İHA
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