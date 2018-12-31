Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da Yeni Yıl Partisi

Muratpaşa'da Yeni Yıl Partisi

26 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi, püskürtülen kar ve köpük eşliğinde yeni yıl partisi düzenledi.

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Muratpaşa Belediyesi, püskürtülen kar ve köpük eşliğinde yeni yıl partisi düzenledi.

Hediyelik eşya satıcılarından meyve ve sebzecilere kuruyemişçilere ve şarküteriye 50 Antalya esnafının yer aldığı Muratpaşa Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı; özel bir etkinliğe evsahipliği yaptı. Hoşaf, pekmez gibi lezzetlerin katılımcılara ikram edildiği Yeni Yıl Çarşısı'nda 30 Aralık Pazar günü, özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik sırasında; yan flütte Buket Karaosmanoğlu'nun, gitarda Halil İbrahim Ekmekçi'nin gitar ve ritmde Ezgi Topuz Çakır'ın olduğu grupta dinleti sundu.

Küçük hediyelik eşya satanlarla birlikte, meyve ve sebzecilerin, şarküterilerin ve kuruyemişçilerinin yer aldığı Muratpaşa Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı; 22 Aralık Cumartesi günü açılmıştı. Saat 11.00'den 23.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayan Yeni Yıl Çarşısı'nda, 30 Aralık Pazar günü, düzenlenen etkinlikte; genciyle yaşlısıyla, yerlisiyle yabancısıyla binlerce kişi, alana püskürtülen kar ve köpük eşliğinde eğlendi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:32 Kaynak: İHA

Aralık, Kar, Muratpaşa, Güncel
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