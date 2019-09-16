Muratpaşa'daki "Çevreci Komşu Kart" projesi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayata geçirilen "Çevreci Komşu Kart" uygulamasıyla bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 982 litre bitkisel atık yağ toplandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:56 Kaynak: AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayata geçirilen "Çevreci Komşu Kart" uygulamasıyla bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 982 litre bitkisel atık yağ toplandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, evlerinden toplanan atık yağ karşılığında Çevreci Komşu Kartlarına yüklenmek üzere lira karşılığı puana dönüştürülen 2 bin 982 puan kazandı.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 litre bitkisel yağ atığının, 1 milyon litre temiz suyu kirlettiğine dikkati çekti.
Uysal, geri dönüşümü sağlanan bitkisel atık yağların biyolojik akaryakıt üretiminde kullanıldığını kaydetti.
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