Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'daki "Çevreci Komşu Kart" projesi
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Muratpaşa'daki "Çevreci Komşu Kart" projesi

1 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayata geçirilen "Çevreci Komşu Kart" uygulamasıyla bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 982 litre bitkisel atık yağ toplandığı bildirildi.

Muratpaşa'daki

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayata geçirilen "Çevreci Komşu Kart" uygulamasıyla bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 982 litre bitkisel atık yağ toplandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, evlerinden toplanan atık yağ karşılığında Çevreci Komşu Kartlarına yüklenmek üzere lira karşılığı puana dönüştürülen 2 bin 982 puan kazandı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 litre bitkisel yağ atığının, 1 milyon litre temiz suyu kirlettiğine dikkati çekti.

Uysal, geri dönüşümü sağlanan bitkisel atık yağların biyolojik akaryakıt üretiminde kullanıldığını kaydetti.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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