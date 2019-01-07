Muratpaşa'dan 265 Kilometre Sıcak Asfalt

Muratpaşa Belediyesi cadde ve sokak yenileme çalışmaları kapsamında son 5 yıl içinde yaklaşık 265 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi cadde ve sokak yenileme çalışmaları kapsamında son 5 yıl içinde yaklaşık 265 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.



Muratpaşa Belediyesi, Başkan Ümit Uysal'la birlikte, Antalya'nın en eski yerleşim yerlerine sahip ilçede son yılların en kapsamlı cadde ve sokak yenileme projesine imza attı. Çalışmalar, tarihi Kaleiçi'nin 4 mahallesi Kılıçaslan, Tuzcular, Selçuk ve Barbaros hariç Muratpaşa'nın 52 mahallesinde gerçekleştirildi.



Doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj ve yüksek hızlı internet gibi altyapı çalışmaları tamamlanan mahallerde eskiyen, bozulan asfalt tamamen kazınarak caddeler, sokaklar yepyeni asfaltla kaplandı. Bu süreçte kendi asfalt üretim tesisini de kuran ve 468 bin 356 tonluk rekor bir üretim gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, ilçede 264 kilometre 255 metre yolu Avrupa standartlarında asfaltla kapladı.



Bu çalışmalarda Muratpaşa Belediyesi, 546 bin 255 ton asfalt malzeme kullanırken Bahçelievler, Bayındır, Güvenlik, Memurevleri, Meltem, Sedir, Şirinyalı, Soğuksu, Varlık, Yenigün, Yıldız mahallelerinin tüm cadde ve sokakları yenilendi.



Muratpaşa Belediyesi'nin 2019 yılı çalışmaları ise 14 Ocak Pazartesi Etiler Mahallesi'nden başlayacak. Halen Dutbulahçe Mahallesi'nde çalışan Muratpaşa Belediyesi ekipleri, Etiler Mahallesi'nde yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki 12 sokağı 3 Şubat'ta tamamlaması planlanıyor. Yılın ilk 3 ayına ilişkin çalışma takvimi uyarınca Etiler'in ardından çalışmalar Kızılarık Mahallesi'nde devam edecek. Kızılarık'ta 1'inci etap çalışmasına 23 sokak alındı. Yaklaşık 11 kilometrelik yolun asfaltının yenileceğini çalışmanın 1 ayda tamamlanması hedefleniyor. 4 Mart'ta ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kez Konuksever Mahallesi'nde çalışmalara başlayacak. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki 13 sokak 13 gün içinde asfaltlanacak ve ekipler 11 Mart'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde iş başı yapacak. 7 Nisan'da kadar Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışacak ekipler, 33 sokakta asfaltlama çalışması gerçekleştirecek. - ANTALYA

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