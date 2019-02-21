Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'dan Afet Mağdurlarına Yardım

Muratpaşa'dan Afet Mağdurlarına Yardım

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesinin, fırtına, hortum ve sağanak yağışta seraları ve evleri zarar görenlere maddi yardımda bulunduğu bildirildi.

Muratpaşa'dan Afet Mağdurlarına Yardım, System.String[]
Muratpaşa Belediyesinin, fırtına, hortum ve sağanak yağışta seraları ve evleri zarar görenlere maddi yardımda bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da ocak ayında etkili olan fırtına, hortum ve sağanak yağışta Yenigöl ve Güzelbağ mahallerinde ev ve seraları gören 26 aileye belediye maddi yardımda bulundu.

Yardımlar her haneye ortalama 2 bin 500 lira olmak üzere gerçekleştirildi. Maddi yardımın yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de zarar gören seralarla, evlerin temizlik ve onarım çalışmalarına destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, seralarla evlerin temizliği ve onarımı için iş makinesi, malzeme ve iş gücü desteği verdiklerini, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün de mahallerde hasar tespit çalışması gerçekleştirdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Antalya, Muratpaşa, Güncel
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