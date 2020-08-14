Muratpaşa'dan Antalyaspor'a destek sürüyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Kulübü Derneği'yle yapılan protokol kapsamında, Antalyaspor'a her zaman destek vereceklerini kaydetti.

Antalyaspor Gelişim Antrenörü Cihat Güller, Ar-Ge Antrenörü ve aynı zamanda Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi olan Yusuf Emre Ertugan ve Antalyaspor U-17 Futbol Takımı Antrenörü Barış Çakır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, "Antalyaspor Kulübü Derneği ile yaptığımız protokol kapsamında üç senedir Antalyaspor U-17 Futbol takımında görev yapan mesai arkadaşımız Barış Çakır 2020-2021 sezonunda da bu görevi yapmaya devam edecek. Bizler, Antalyaspor Kulübü Derneği'yle yaptığımız protokol kapsamında, Antalyasporu'muza her zaman destek vereceğiz" dedi. - ANTALYA