Muratpaşa'dan çalışanlarına 979 bin 327 lira ikramiye

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde, "Muratpaşa'da bembeyaz bir tablo oluşturmaya gayret ediyor, bunun için çalışıyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde, "Muratpaşa'da bembeyaz bir tablo oluşturmaya gayret ediyor, bunun için çalışıyoruz" dedi.



Başkan Uysal, 4 Haziran Salı günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesi, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Uysal, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte güne Yeşilova Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü'nde başladı. Başkan Uysal ve beraberindekiler, burada Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Uysal, bayramlaşma öncesi yaptığı konuşmada, yine bir Ramazan Bayramı'nda daha bir arada olduklarını belirterek, "Çocuklarımızın geleceği için daha iyi bir şehir olma yolunda, daha iyi bir Türkiye ve dünya olma yolunda emek sarf ederek bugünlere ulaştık" dedi. Muratpaşa'nın çok özel bir yer olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Mükemmel olmak durumundayız. Bu kentin hakkını vermek durumundayız. Temsil ettiğimiz, sahip olduğumuz değerlerinin hakkının vermek durumundayız" ifadelerinde bulundu. Uysal, konuşmasını ardından tüm çalışanlarla tek tek bayramlaştı.



Muratpaşa Belediyesi'nde ikinci tören ise belediye hizmet binasında gerçekleşti. Uysal, buradaki konuşmasında ise Muratpaşa Belediyesi'nin, eksiklerine rağmen, Türkiye'nin en kurumsal, en ciddi ve en sistematik çalışan yerel yönetim birimi olduğunu söyledi. Antalya ve Muratpaşa'nın hata götürmez bir kent olduğunun altını kalın çizgilerle çizen Uysal, Muratpaşa çalışanlarının da bunun farkında olarak hata yapmadan çalışma gayreti içinde olduğunu söyledi. Uysal, "Muratpaşa'mız, Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin ve vatanseverlerin hizmet ettiği bir yerdir. Rantçıların değil. Biz, Muratpaşa'da bembeyaz bir tablo oluşturmaya gayret ediyor, bunun için çalışıyoruz Kendi değerlerimizi de insanlara, yeni kuşaklara, temiz insanlara aktarmaya gayret ediyoruz. Bu uğurdaki bütün çabalarınızı selamlıyor, her birinizi kutluyorum. Sizlerin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye belirtti.



Başkan Uysal, konuşmasının ardından öne hizmet binasında bulunan birimleri tek tek gezerek çalışanların bayramını kutladı. Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, memur ve işçi olmak üzere çalışanlarına 979 bin 327 lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi, ayrıca ilçede görev yapan muhtarların da Ramazan Bayramı'nı unutmadı. Tüm muhtarlıkları tek tek gezen belediye görevlileri, muhtarların bayramını kutlayıp çiçek ve çikolata hediye etti. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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