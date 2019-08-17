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Muratpaşa'dan deniz kirliliği bilgilendirmesi

57 dakika önce

Muratpaşa Belediyesince mavi bayraklı falez plajlarındaki plastik kirliliğine dikkati çekmek için bilgilendirme yapıldı.

Muratpaşa'dan deniz kirliliği bilgilendirmesi, System.String[]
Muratpaşa Belediyesince mavi bayraklı falez plajlarındaki plastik kirliliğine dikkati çekmek için bilgilendirme yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Akdeniz'de yaşayan 134 tür deniz canlısının plastik atıkları yediği, sigara izmaritinin denizde beş yıl çözülmeden kaldığı belirtildi.
Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, belediyenin mavi bayraklı falez plajlarında Akdeniz'de plastik kirliliğine dikkati çekmek için bilgilendirme çalışmasına başladı. Bu kapsamda Erdal İnönü ve Konrserve Koyu falez plajlarında ilk çalışma gerçekleştirildi.
Muratpaşa Belediyesince plastik atıklara karşı başlatılan bilinçlendirme çalışmalarının belediyenin diğer mavi bayraklı plajları, Erenkuş, Mobil ve İnciraltı falez plajlarında devam edeceği aktarıldı.
Muratpaşa, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:45 Kaynak: AA
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