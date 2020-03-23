Muratpaşa'dan hastanede ön tetkikinin yapılacağı noktalara katkı - Son Dakika
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Muratpaşa'dan hastanede ön tetkikinin yapılacağı noktalara katkı

7 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antalya'nın en önemli iki sağlık kuruluşunun bahçesi ve acil servis girişlerine korona virüs şüphesiyle gelecek vatandaşların ön tetkikinin yapılacağı noktaların kuruluş çalışmalarına katıldı.

Muratpaşa'dan hastanede ön tetkikinin yapılacağı noktalara katkı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antalya'nın en önemli iki sağlık kuruluşunun bahçesi ve acil servis girişlerine korona virüs şüphesiyle gelecek vatandaşların ön tetkikinin yapılacağı noktaların kuruluş çalışmalarına katıldı.


Korona virüs salgınına karşı gerek hijyen ve dezenfekte gerekse sosyal yardım ve destek çalışmalarını aralıksız sürdüren Muratpaşa Belediyesi, sürecin en önemli kuruluşları hastanelerle de iş birlikleri kuruyor, dayanışma ağını genişletiyor. Bu kapsamda Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın iki önemli hastanesinden gelen talep üzerine, hastane bahçesi ve acil servis girişlerine, korona virüs şüphesiyle gelecek vatandaşlarının ön tetkikinin yapılacağı sahra hastanesi tipi noktaların kuruluşunda görev aldı.


Dezenfekte işlemleri sürüyor


Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarıyla birlikte ilçe genelinde çöp konteynerlerinin yıkanıp dezenfekte çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 10 arazöz ve toplam 74 kişiden oluşan 10 ayrı ekip oluşturuldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden çalışmalarda cadde ve sokaklar arazözlerle yıkanıp dezenfekte edilirken rutin gerçekleştirilen çöp konteyneri temizlik işlemleri de sıkılaştırıldı.


Zabıta sokakta


Muratpaşa Belediyesi zabıtası da cadde ve sokaklarda yaya devriye sayısını artırarak İçişleri Bakanlığı'nca alınan sokağa çıkma yasağına rağmen açık alanlarda ve parklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri vatandaşları uyarıp evlerine dönmelerini sağlıyor. Bununla birlikte, ekipler, açık alanlarda kalabalık halde bulunan vatandaşları sosyal mesafenin korunması, acil ve önemli işleri yoksa eve dönmeleri konusunda da uyarıyor.


Muratpaşa youtube'dan yayında


Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, resmi youtube hesabı üzerinden de sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evlerinde olan 65 yaş ve üstü ve evlerinde sosyal izolasyonda olan kent sakinlerine yönelik özel içerikler yayınlamaya başladı. Kanalda ilk olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, dünyayı etkisi altına alan virüsü anlatırken Muratpaşa Belediyesi diyetisyenlerinden Duygu İpekçi de güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için nelerin tüketilmesi gerektiğini paylaştı. Kanalda, ayrıca, Muratapaşa Belediyesi psikologlarından Kıvılcım Selen Sayar, evde uzun süre kalmanın oluşturacağı sorunlarla baş etme yöntemlerini anlatıyor. - ANTALYA

Acil Servis, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:05 Kaynak: İHA

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