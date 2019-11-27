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Muratpaşa'dan hkadın sağlığı için konferans

7 saat önce

Muratpaşa Belediyesi; Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde, sağlık alanında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını, dizi konferanslarla sürdürüyor.

Muratpaşa'dan hkadın sağlığı için konferans, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi; Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde, sağlık alanında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını, dizi konferanslarla sürdürüyor. Son olarak Memorial Antalya Hastanesi'nden Doç. Dr. Murat Özekinci, 'Kadın hastalıkları, üreme sağlığı ve tüp bebek' konulu konferans verdi.


Muratpaşa Belediyesi'nin, sağlık alanındaki yeni gelişmeler, önleyici hekimlik, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında konferansları sürüyor. Muratpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce koordinesinde yürütülen çalışmalarda konusunda uzman hekimler, ilçe yaşayanlarına bilgiler aktarıyor.


Bu kapsamda; Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ve Tüp Bebek akademik kadrosundan Doç. Dr. Murat Özekinci, 'Kadın hastalıkları, üreme sağlığı ve tüp bebek' konulu konferans verdi. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, 'Kadın hastalıkları, üreme sağlığı ve tüp bebek' konularında bilgiler aktaran Doç. Dr. Özekinci, katılımcıların sorularını da cevapladı. - ANTALYA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Muratpaşa, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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