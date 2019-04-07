Muratpaşa'dan Kadınlara Hijyen ve Sağlık Eğitimi
1 saat önce
Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik okuma yazma kursuyla başlayan eğitim çalışmaları farklı başlıklarda devam ediyor.
Muratpaşa
Belediyesi'nin Yeşildere
Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş
Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik okuma yazma kursuyla başlayan eğitim çalışmaları farklı başlıklarda devam ediyor. Mahallenin kadınlarına son olarak hijyen ve sağlık eğitimi verildi.
Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşildere Mahallesi ya da bilinen adıyla Zeytinköy
'de devam eden yerinde kentsel dönüşüm projesinin sosyo-kültürel ayağında çalışmalar devam ediyor. Mahallede, 190 bin metrekare alana ilişkin mülkiyet sorunun çözülmesiyle Zeytinköylüleri tapularına kavuşturan Muratpaşa Belediyesi, Hacı Bektaş Veli
Kültür Merkezi'nde de sosyal ve kültürel alanda çalışmalar gerçekleştiriyor.
Geçen yıl Ocak ayında açılan Hacı Bektaş Veli
Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik okuma yazma kursu devam ederken Antalya
Kadın Girişimcilik Kooperatifi işbirliğiyle örgü alışveriş filesi yapım ve mutfak atölyesi çalışmaları yapılıyor. Konferans ve eğitim salonları, yarı açık toplanma alanı ve aşevi gibi birimleri bulunan Kültür Merkezi'nde mahallenin kadınlara yönelik son olarak hijyen ve sağlık eğitimi veridi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:57 Kaynak: İHA
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