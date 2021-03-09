Muratpaşa'dan kadınlara özel hediye - Son Dakika

Muratpaşa'dan kadınlara özel hediye

09.03.2021 11:25
Muratpaşa'dan kadınlara özel hediye, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kooperatiflerinin ürettiği turunç reçelinden keçiboynuzu pekmezine, sirkeden erişte ve bitki çayına birbirinden farklı ürünlerden oluşan özel bir sepeti kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında...

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kooperatiflerinin ürettiği turunç reçelinden keçiboynuzu pekmezine, sirkeden erişte ve bitki çayına birbirinden farklı ürünlerden oluşan özel bir sepeti kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan kadınlara hediye etti.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi gerek piyasa koşulları gerekse yaşam şartları nedeniyle iş bulamayan ya da belli bir işte düzenli çalışamayan kadınlar için en iyi ekonomik modellerden biri olan kooperatiflere desteklerini sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi Antalya'da kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerden oluşan özel bir sepet hazırladı. Sepette, turunç reçelinden erişteye, keçiboynuzu pekmezinden ununa, doğal sirkeden bitki çayı ve şekerlemeye her biri kadın kooperatiflerinin ürünü olan ürünler yer aldı. Muratpaşa Belediyesi, bu özel sepeti, Antalya'da kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde yönetici olarak görev yapan kadınlara hediye etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal da bu özel sepetlerden birini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Özel Kalem Müdürü Zeynep Çalışkan'a verdi.

Turunçtan 20 çeşit ürün

Muratpaşa Belediyesi'nin bu özel hediyesinde ürünleri bulunan kooperatiflerden biri Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi oldu. 2014'te kurulan kooperatif bir yıl sonra Muratpaşa Belediyesi'yle çalışmaya başladı. Hafta sonu pazarların ardından Belediye Başkanı Uysal'ın yönlendirmesiyle Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi, belediyenin Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde dev bir mutfağa sahip oldu. Kurabiyeler, erişteler, salçalar, birbirinden lezzetli reçeller, meyve kuruları, nar ekşisi üreten kooperatif, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) bir de ev yemekleri dükkanı açtı. Kooperatif, Başkan Uysal'ın turuncu bir kent markası getirmeye yönelik çalışmalarının da paydaşı oldu. Antalya Kadın Girişim Kooperatifi, turunçtan kolonyadan reçele, sirkeden lokuma ve sabuna 20 farklı çeşit ürün ortaya çıkardı.

Üreten eller pazarı

Muratpaşa Belediyesi, pandemi döneminde, kadınların el emeği göz nuru ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayan Üreten Eller Pazarı'nı açtı. Sadece Antalya'dan değil Burdur ve Isparta gibi çevre illerden ve aralarında kooperatiflerin de bulunduğu 315 katılımcısı olan Üreten Eller Pazarı'nda takı ve çanta gibi aksesuarlar, el yapımı nevresim, yatak örtüsü, mutfak ve banyo takımları ve danteller, geleneksel el sanatı ürünleri hediyelik eşyalar yer alıyor. Üretin Eller Pazarı, her cuma Şirinyalı Mahallesi kapalı pazar yerinde kuruluyor.

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, Türkiye'de kadın kooperatiflerinin en büyük buluşması, Kadın Kooperatifleri Festivali'ni de düzenliyor. İlki 2018'de düzenlenen festivale 2019'da Türkiye'nin dört bir yanından kadınların kurup yönettiği 54 girişim, işletme ve üretim kooperatifi katıldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle ara verilen festivalde, kadın kooperatifleri Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurdukları stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini kent sakinleriyle buluşturdu. Festival, ayrıca atölye çalışmaları, seminer ve çalıştaylara da ev sahipliği yaptı. - ANTALYA

Muratpaşa'dan kadınlara özel hediye
Muratpaşa'dan kadınlara özel hediye
Muratpaşa'dan kadınlara özel hediye

Kadınlar Günü, Muratpaşa, Emekçi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muratpaşa'dan kadınlara özel hediye - Son Dakika


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