Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'dan Kısa Kısa

Muratpaşa'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesinin, eski bir evi oda tiyatrosu ve "Komşu Evi" olarak düzenlediği bildirildi.

Muratpaşa'dan Kısa Kısa, System.String[]
Muratpaşa Belediyesinin, eski bir evi oda tiyatrosu ve "Komşu Evi" olarak düzenlediği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oda tiyatrosu ve komşu evi olarak projelendirilen Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan eski bir Antalya evinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Mülkiyeti Muratpaşa Belediyesine ait binada dış cephe ve sıva çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Komşu Evleri"nin mahalle sakinlerinin bir araya gelip, sohbet edip dertleştiği bir yer olduğunu ifade etti.

Muratpaşa'dan Kent Meydanı'na Türkiye haritası

Muratpaşa Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği için Kent Meydanı'na Türkiye haritası çizimine başladığı bildirildi.

Kent Meydanı'na Türkiye haritası çizimine başlayan ressamlar Sinan Demir ve Mehmet Karasu, meydanı önce bilgisayar ortamında karelere bölüp, bu karelere verdikleri rakamları takip ederek meydana 2 bin 500 metrekarelik dev bir Türkiye haritası oluşturacak.

Kent Meydanında çizimi yapılan dev Türkiye haritasının 1 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek genel prova öncesi tamamlanacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Antalya, Muratpaşa, Güncel
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