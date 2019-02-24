Muratpaşa'dan Kısa Kısa

Muratpaşa
Belediyesinin, eski bir evi oda tiyatrosu ve "Komşu Evi" olarak düzenlediği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oda tiyatrosu ve komşu evi olarak projelendirilen Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan eski bir Antalya
evinde inşaat çalışmaları devam ediyor.
Mülkiyeti Muratpaşa Belediyesine ait binada dış cephe ve sıva çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerince gerçekleştiriliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
, "Komşu Evleri"nin mahalle sakinlerinin bir araya gelip, sohbet edip dertleştiği bir yer olduğunu ifade etti.
Muratpaşa'dan Kent Meydanı'na Türkiye
haritası
Muratpaşa Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinliği için Kent Meydanı'na Türkiye haritası çizimine başladığı bildirildi.
Kent Meydanı'na Türkiye haritası çizimine başlayan ressamlar Sinan Demir
ve Mehmet Karasu
, meydanı önce bilgisayar ortamında karelere bölüp, bu karelere verdikleri rakamları takip ederek meydana 2 bin 500 metrekarelik dev bir Türkiye haritası oluşturacak.
Kent Meydanında çizimi yapılan dev Türkiye haritasının 1 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek genel prova öncesi tamamlanacağı kaydedildi.