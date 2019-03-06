Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'dan Kısa Kısa

Muratpaşa'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Antalya'da çocukların açık havada eğlenebildiği Teneffüs Park, mart ayı boyunca her hafta sonu etkinliklere ev sahipliği yapacak.

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Antalya'da çocukların açık havada eğlenebildiği Teneffüs Park, mart ayı boyunca her hafta sonu etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Teneffüs Park'ta mart ayının ilk hafta konuğu "Kuklamanya" ailesiyle Çiğdem Dağtekin olacak.

Dağtekin, "Kuklamanya" ailesinden Marmelat'la birlikte cumartesi ve pazar Teneffüs Park'ta gösteri sunacak.

Teneffüs Park'taki "Bahara Merhaba" etkinlikleri, 17 Mart'ta Şubadap Çocuk Orkestrası konseri ve 23-24 Mart'ta İnci Vural illüzyon gösterisiyle sürecek.

Türkiye haritası oluşturacak kadınlar erik dalı oynayacak

Muratpaşa'da kadınlar, 8 Mart'ta Muratpaşa Kent Meydanı'nda Türkiye haritası oluşturup, Burdur-Teke yöresi türküsü "Erik Dalı" oynayacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada, kadınların her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı 2 bin 500 metrekarelik dev Türkiye haritası oluşturacağını söyledi.

Programda Funda Arar da konser verecek.

Meydankavağı Mahallesi'nde halk günü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meydankavağı Mahallesi'nde düzenlenen Halk Günü'ne katıldı.

Uysal, yaptığı konuşmada, mahalle sakinlerinin beş yıl içinde Turunç Masa'ya 16 bin 415 kez ulaştığını belirterek, yüzde 87,2 memnuniyet sağlandığını bildirdi.

Aynı sürede Meydankavağı'nda 99 çöp konteynerinin yer altına alındığını, 79 bin 377 metrekarelik park-yeşil alan çalışmasını tamamladıklarını aktardan Uysal, bu dönemde 26 bin 167 metre asfalt çalışması yaptıklarını bildirdi.

"Muratpaşa'da sanat var" etkinlikleri

Muratpaşa Belediyesinin "Muratpaşa'da sanat var" adıyla düzenlendiği etkinlikler dizisinde, mart ayı programı Birsen Tezer konseriyle başladı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki programda, Birsen Tezer, Türk sanat ve halk müziği eserlerini vokal ve enstrümana dayalı doğaçlama öğeleri ve bugünün sesleriyle birleştirerek farklı bir dil oluşturmayı hedeflediği "Eastern Standards"la Antalyalı müzikseverlerle buluştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, konser sonunda elektronik gitarda Emre Tankal, piyanoda Adem Gülşen, bas gitarda Çağlayan Yıldız ve davulda Derin Bayhan'ın eşlik ettiği Tezer'e çiçek takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:48 Kaynak: AA

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