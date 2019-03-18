Muratpaşa'dan Kısa Kısa

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Toptancı Hali'ni ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Toptancı Hali'ni ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Uysal, hallerin Türkiye'nin kalbi olduğunu ifade etti.



Antalya'nın pazarın başat aktörü olacak insan gücü, bilgi ve birikime sahip olduğunu belirten Uysal, yeni dönemde Muratpaşa'da tarım akademisi kuracaklarını kaydetti.



Muratpaşa'dan 18 Mart konseri



Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Vatan Korosunca, tiyatro sanatçısı Haluk Cömert'in anlattığı "Anadolu'dan Yaşanmış İnsan Öyküleri" eşliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi



Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen konserde Kerkük Zindanı'ndan Çanakkale Türküsü'ne birçok eser seslendirilirken, Burcu Ezgi Doğan, Taner Ölçen ve Seyit Mehmet Sakin de solist olarak sahne aldı.



-Uysal'dan taksicilere ziyaret



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fener Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında şoför esnafıyla buluştu.



Uysal, burada yaptığı konuşmada, ticari taksilerin durak harici yol kenarı bekleme yerleri için ödediği işgaliye ücretinin son dönemde suistimal edilmeye başladığını belirtti.



Taksiciyi korumak istediğini belirten Uysal, Nisan ayında Muratpaşa Belediye Meclisine önerge vererek bu ücreti kaldıracaklarını kaydetti.

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