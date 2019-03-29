Muratpaşa'dan Kısa Kısa

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Kent Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Kent Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.



Uysal, Kent Konseyinin Atatürk Parkı'ndaki merkezinde gerçekleşen görüşmede, Antalya Kent Konseyinin kentin entelektüel aklını temsil eden çok önemli bir kurum olduğunu söyledi.



Kent Konseyinin varlığının Antalya için önemli olduğunu belirten Uysal, konseyin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.



Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt ise kent kimliğini koruyarak, kente hizmet etmenin önemine değindi.



Uysal, Grup 1966'yı ziyaret etti



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor taraftar grubu Grup 1966'yı ziyaret etti.



Antalyaspor'un taraftar grubu Grup 1966'nın Bahçelievler'deki yerini ziyaret eden Uysal, her zaman Antalyaspor'un ve Antalyaspor taraftarının yanında olduklarını, Antalyaspor'un kentin değeri olduğunu ifade etti.



Muratpaşa'da bu dönem sporda tesisleşme anlamında önemli adımlar attıklarını kaydeden Uysal, Yenigün, Güzeloba, Ermenek, Memurevleri ve Yüksekalan mahallerinde spor salonları inşa ettiklerini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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