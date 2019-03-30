Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'dan Kısa Kısa

Muratpaşa'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesince, kreş velilerine yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

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Muratpaşa Belediyesince, kreş velilerine yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

Belediyenin, spor okulları, kadın danışma merkezleri ve kendi personeline yönelik düzenlendiği hijyen eğitimleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Dutlubahçe, Türkan Saylan, Konuksever, Münir Özkul ve Merkez Şube kreşlerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin velileri, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleşen hijyen eğitimine katıldı.

Yaklaşık iki saat süren eğitim, aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı gönüllü öğreticisi olan Muratpaşa Belediyesi personeli Beyhan Öncül tarafından gerçekleştirildi. Eğitimlerde velilerin gündelik hayatta doğru olarak bildikleri yanlışlar anlatılırken, çocuklarına başta el yıkama olmak üzere, hijyen alışkanlıklarını nasıl kazandıracakları hakkında bilgi verildi.

Muratpaşa'dan kadınlara okuma yazma kursu

Muratpaşa Belediyesince kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlatıldı.

Kurs, Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezinde başlatılırken, Alyazma Kadın Danışma Merkezindeki kursa katılanlar sertifikalarını aldı.

Soğuksu- Bayındır Mahallesinde bulunan Alyazma Kadın Danışma Merkezinde 15 kadın kursiyer, okuma-yazma kursunu tamamladı. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Mahallenin kadınlarının hafta içi her gün dört grupta katılım sağladığı kurslar haziranda tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Türkan Saylan, Muratpaşa, Güncel
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