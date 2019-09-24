Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'dan medya okuryazarlığı kursu
Son Dakika Güncel Haber

Muratpaşa'dan medya okuryazarlığı kursu

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mesleki eğitim, hobi ve sanat kursları yeni dönem programında bu yıl ilk kez medya okuryazarlığı kursunun açılacağını söyledi.

Muratpaşa'dan medya okuryazarlığı kursu, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mesleki eğitim, hobi ve sanat kursları yeni dönem programında bu yıl ilk kez medya okuryazarlığı kursunun açılacağını söyledi. Başkan Uysal, kursun bireylerin görsel, işitsel ve basılı medya mecraları daha verimli kullanmalarını ve bunu yaparken maruz kalınabilecek riskler karşısında farkındalık geliştirebilmelerini hedeflediğini dile getirdi.


Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim, hobi ve sanat kursları için kayıtlar başladı. Kayıtlar 30 Eylül'e kadar yapılabilecek. Başkan Uysal, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen kursların bu yıl 61 ayrı branşta açılacağını belirtti.


Başkan Uysal, Kışla, Konuksever, Ermenek, Meltem, Soğuksu, Etiler, Bayındır başta olmak üzere 12 ayrı kurs merkezinde gerçekleştirilecek kursların Antalya'da yaşayan yabancılar için Türkçe kursundan atık kağıtlardan aksesuar yapımına, uygulamalı tiyatrodan modern dansa bir çok alanı kapsadığına dikkat çekti. Başkan Uysal, kurs programı kapsamında bu yıl ilk defa medya okuryazarlığı dersleri de verileceğini sözlerine ekledi.


Ümit Uysal, kursun katılımcılarına televizyon, sinema, reklamlar gibi yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazandırmayı amaçladığını söyledi. Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açılacak. Kursa 18 yaş ve üzeri tüm Muratpaşa sakinleri kayıt yaptırabilecek.


Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin geçmiş yıllarda büyük ilgi gören sunuculuk, spikerlik ve haber spikerliği, diksiyon, fotoğraf ve kısa film kursları bu yıl da devam edecek. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan partideki istifalara ilişkin açıklama
Günlük burç yorumları 24 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Müge Anlı'da cinayete kurban gittiği düşünülen Burhan Aykurt'la ilgili son dakika gelen itiraf şoke etti HDP binası önünde eylem yapan aile, öldürülen oğlunun cenazesini alarak memleketine döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'dan medya okuryazarlığı kursu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]