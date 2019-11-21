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Muratpaşa'dan mükelleflere kolaylık

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi vezneleri, mükelleflerin, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergileri ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için hafta içi ve hafta sonu fazla mesai yapacak.

Muratpaşa'dan mükelleflere kolaylık, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi vezneleri, mükelleflerin, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergileri ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için hafta içi ve hafta sonu fazla mesai yapacak.


Muratpaşa Belediyesi; emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ödenmesinde, mükelleflerin sıkıntı yaşamaması için önlemler aldı. Muratpaşa Belediyesi hizmet binası, Dedeman, Kırcami, Ali Çetinkaya, Cumhuriyet, Güvenlik, Konuksever ve Tapu Semt Vezneleri; 25-29 Kasım tarihleri arasında, 30 Kasım Cumartesi-01 Aralık Pazar günleri de mükelleflere hizmet verecek.


Muratpaşa Belediyesi mükellefleri; emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini, VakıfBank, Halk Bankası ve Akbank'tan da yapabiliyor. Mükelleflere ayrıca; PTT, bankalar ve vezneler dışında Muratpaşa Belediyesi'nin mobil uygulaması, www.muratpasa-bld.gov.tr sitesinde bulunan e-ödeme hizmeti ve 4448007 Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden de ödeme imkanı sunuluyor. - ANTALYA

Ali Çetinkaya, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
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