Muratpaşa'dan tescilli başarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa'dan tescilli başarı - Son Dakika

Muratpaşa'dan tescilli başarı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) kalite yönetim sistemi incelemesinden başarıyla geçti.

Muratpaşa'dan tescilli başarı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) kalite yönetim sistemi incelemesinden başarıyla geçti. İnceleme sonucunda belediyenin sahip olduğu TS ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 1 yıl daha geçerliliğini koruyacak.


Muratpaşa Belediyesi'nin sahip olduğu TS ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi birinci gözetim tetkiki 12 -13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türk Standartları Enstitüsü Antalya Bölge Müdürlüğü'nden Baştetkik Görevlisi Sevgi Kocabaş, tetkik görevlileri Oğuz Ünlü, Cemalettin Karakuş ve Yasemin Öztürk, Muratpaşa Belediyesi birimlerinde süreç yönetimine ilişkin, üretim ve hizmet sunumu, izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme denetimi yaptı.


Denetim sonuçları Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Başkan Yardımcıları Ferruh Tunç, Seyfi Ceyhan, Taylan Dikmen, Strateji Geliştirme Müdürü Bestami Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirilen kapanış toplantısında değerlendirildi. Başarılı bir tetkik süreci geçirildiğini ifade eden Baştetkik görevlisi Kocabaş, üst yöneticilerin yanı sıra, müdürlüklerde süreç yönetiminin uygulamasında gösterilen özen nedeniyle birim kalite sorumlularına da teşekkür etti. Kocabaş, inceleme sonuçlarına göre, Muratpaşa Belediyesi'nin TS ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin bir yıl daha geçerliliğini koruyacağını belirtti.


Başkan Uysal ise yaptığı kısa değerlendirmede Muratpaşa Belediyesi'nde tüm süreçlerin ölçümlendiği, istendiği anda rapor haline getirebildiği bir yönetim sistemini oluşturduklarını söyledi. Muratpaşa Belediyesi'nin organizasyonel riskleri ve fırsatlarını bilen ve değerlendiren; çevre, iş sağlığı ve güvenliği veya iş sürekliliği gibi özellikle çoklu yönetim sistemleri kullanan, hizmet ve bilgi tabanlı faaliyet gösteren kuruluşlar için kullanıcı dostu olduğunu aktaran Uysal, bunun aynı zamanda TS ISO 9001: 2015 öngörülen faydaları arasında olduğunu aktardı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
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