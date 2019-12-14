Muratpaşa'dan toplu park açılışları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa'dan toplu park açılışları - Son Dakika

Muratpaşa'dan toplu park açılışları

7 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, 4 mahallede yeni yaptığı ve 11 bin 30 metrekare genişliğe sahip parkların açılışı ile Yenigün Mahallesi'nde yenileme çalışması gerçekleştirilen 6 bin metrekarelik parka Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın (ATSO) eski başkanı ve eski Antalya Milletvekili merhum Osman...

Muratpaşa'dan toplu park açılışları, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, 4 mahallede yeni yaptığı ve 11 bin 30 metrekare genişliğe sahip parkların açılışı ile Yenigün Mahallesi'nde yenileme çalışması gerçekleştirilen 6 bin metrekarelik parka Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın (ATSO) eski başkanı ve eski Antalya Milletvekili merhum Osman Berberoğlu isim verme törenini 18 Aralık Çarşamba gerçekleştiriyor. Tören, 11.00'de Yenigün Mahallesi 168-1078 sokakları kesişiminde bulunan Osman Berberoğlu Parkı'ndan yapılacak.


Türkiye'nin yerel yönetim seçimlerini yaşadığı 2019'u Muratpaşa Belediyesi, 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceği toplu açılış ve isim verme töreniyle uğurluyor. 2014 seçimlerindeki oy oranını yüzde 18.35 arttırarak yüzde 65'lik oyla Ümit Uysal'ın yeniden belediye başkanlığına seçildiği 2019'da, Muratpaşa'nın çalışmaları kesintisiz devam etti. Cadde ve sokak yenileme, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları seçim yılında da hız kesmeden sürdü.


Başkan Uysal, Muratpaşa'da belediye hizmetlerinin beşer yıllık seçim dönemleriyle sınırlı olmadığını sürekliliğin ve sürdürülebilir olmanın önemli olduğunu söyledi. Muratpaşa'da kadın, engelli, çocuk, genç, yaşlı herkese eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama her alanda eşit şekilde sunulan hizmetlerle bir yaşam standardı oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Uysal, 2019'da da bu hedef ve iddiayı sürdürdüklerini söyledi.


Başkan Uysal, bu çerçevede cadde ve sokak yenilemeden park çalışmalarına, eğitim projelerine, festivaller, sempozyumlar, konserler ve panellerle kardeşleşme ve komşulaşma başlığında topladıkları hizmetlere aralıksız devam ettiklerini belirtti. 18 Aralık Çarşamba günü yapılacak açılış ve isim verme töreninde aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi'nin bir yıllık çalışmalarını komşularıyla paylaşmasının vesilesi olacağını kaydeden Başkan Uysal, tüm ilçe sakinlerini saat 11.00'de Yenigün Mahallesi 168-1078 sokakları kesişiminde bulunan Osman Berberoğlu Parkı'ndan yapılacak törene davet etti.


Muratpaşa Belediyesi, Çarşamba günü düzenlenecek törende Kızıltoprak Mahallesi'nde 3 bin Güvenlik Mahallesi'nde 3 bin 500, Güvenlik Mahallesi'nde 1980 ve Konuksever Mahallesi'nde 2 bin 550 metrekarelik Şehit Bebek Mustafa Bedirhan parklarının açılışının gerçekleştirecek. Bununla birlikte Yenigün Mahallesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilen 6 bin metrekarelik parka Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın (ATSO) eski başkanı ve eski Antalya Milletvekili merhum Osman Berberoğlu'na isim verme töreni de yapılacak. - ANTALYA

Milletvekili, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı
İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı Antalya'da 3 gün 3 gece süren masalsı Hint düğünü Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu

Son Dakika Haberleri
18:09 Şentop: "(FETÖ) Sizlerin ülkeleri için de ciddi bir tehdit olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum" - Son Dakika
18:08 Hamas kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
18:06 Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:00 Başkan Bozkurt inşaatı devam eden camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı - Son Dakika
18:00 Sis bulutlarında nefes kesen yamaç paraşütü uçuşu - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:10:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa'dan toplu park açılışları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]