Muratpaşa 'Ekoloji Konuşmaları' Yeni Yılda da Devam Ediyor
15 dakika önce
Muratpaşa Belediyesi'nin geçen yıl kasım ayında başladığı Ekoloji Konuşmaları'nda yeni yılın ilk konuğu 'Doğadabuan' kitabının yazarı biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce oldu.
Muratpaşa
Belediyesi'nin geçen yıl kasım ayında başladığı Ekoloji Konuşmaları'nda yeni yılın ilk konuğu 'Doğadabuan' kitabının yazarı biyomühendis Hüseyin Çağlar
İnce oldu.
Muratpaşa Belediyesi'nin Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden Serdar İskit
ve Turgay Özçelik'le başlayan ve Prof. Dr. Tuncay Neyişçi'yle devam eden Ekoloji Konuşmaları'nda 2019'un ilk konuğu 'Doğadabuan' kitabının yazarı biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce oldu. Ekoloji ve Liderlik 'Doğa, Efsane ve Masallar' başlığını taşıyan İnce'nin söyleşi Belediye Kültür Salonu'nda düzenlendi. Söyleşi öncesi 'Henüz çok Geç Değil' belgesel serisinden 'İnci Kefali'nin gösterimi gerçekleştirildi. Türkiye
'nin biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin tanıtılması ve korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla tanınan İnce, kültürel özellikleri ve biyolojik değerleri ile geçmişten bugüne dünya üzerinde özel bir konuma sahip Anadolu coğrafyasının, çok sayıda iklim ve habitat tipine sahip olduğunu aktardı. Anadolu coğrafyasının yaban hayatı nesli tehlike altındaki pek çok canlıyı da barındırdığına işaret eden İnce, inci kefalinin destansı göçünü ve Van Gölü
'nün doğasını bölgenin efsaneleriyle birlikte aktardı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:03 Kaynak: İHA
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