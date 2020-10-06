Muratpaşa, "En İyi Uygulama" ödülüne aday gösterildi - Son Dakika

Muratpaşa, "En İyi Uygulama" ödülüne aday gösterildi

Muratpaşa Belediyesi'nin covid-19 salgınıyla mücadelede her eve kapı kapı yıkanabilir maske dağıtımı ve siperlikli yüz maskesi üretimi Lublin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi tarafından 2020'nin "En İyi Uygulama" ödülüne aday gösterildi.

Muratpaşa,

Muratpaşa Belediyesi'nin covid-19 salgınıyla mücadelede her eve kapı kapı yıkanabilir maske dağıtımı ve siperlikli yüz maskesi üretimi Lublin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi tarafından 2020'nin "En İyi Uygulama" ödülüne aday gösterildi. Muratpaşa, Filistin'den Ramallah ve Polonya'dan Gdynia ile finale kalırken, birinci internet üzerinden yapılacak oylamanın ardından 9 Ekim'de ilan edilecek.

Mart ayında Türkiye'de ilk korona virüs vakasının doğrulanmasıyla birlikte cadde, sokaklar, parklar, meydanlar ve kamu kurum kuruluşlarında başlattığı dezenfekte çalışmalarını, toplumsal ihtiyaçlara göre geliştirerek sürdüren Muratpaşa Belediyesi, deneyimlerini farklı ülkelerden yüzlerce belediyenin parçası olduğu uluslararası ağlarda paylaşmaya devam ediyor.

Barselona, Madrid, Paris, Frankfurt, Lyon, Milano, Cape Town, Rio de Janeiro gibi kentlerle salgına karşı uluslararası dayanışmayı büyütmek ve bilgi paylaşımı için ortak ağlarda yer alan Muratpaşa Belediyesi'nin bu süreçte gerçekleştirdiği 2 çalışması Lublin Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi tarafından 'En İyi Uygulama Ödülü-2020'ye aday gösterildi.

Kongre online başladı

Polonya'nın Lublin şehrinde 10 yıldır sonbaharda toplanan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeyi bir araya getiren Sınır Ötesi İşbirliği Kongresi 6 Ekim'de başladı. Covid-19 pandemisi gündemiyle toplanan ve 9 Ekim'e kadar devam edecek kongrede belediye başkanları, yerel yöneticiler, akademisyenler pandemi sürecinde yaşananları ve sonrasını online platformlarda tartışıyor.

Oylama internet üzerinden

Kongre kapsamında düzenlenen En İyi Uygulama - 2020 ödülleri ise bu yıl yerel yönetimler, eğitim, kültür ve turizm, sosyal yardım ve girişimcilik kategorilerinde verilecek. Dünyadaki en iyi çalışmalarının belirleneceği En İyi Uygulama ödülü için Muratpaşa Belediyesi, maske dağıtım ve siperlikli maske üretimiyle yerel yönetim kategorisinde Polonya'nın Gdynia, Filistin'in Ramallah kentleriyle birlikte finale aday gösterildi. Birinci, kongrenin internet sitesi üzerinden yapılacak oylamanın ardından 9 Ekim'de ilan edilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, nisan ayında her ilçe sakinine yıkanabilir, pamuklu kumaştan maske dağıtımının belediye olarak gerçekleştirdikleri salgın döneminin en kritik hamlelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de henüz maske kullanımının tüm alanlarda zorunlu olmadığı dönemde bunu zorunluluk haline getiren ülkelerin salgını kontrol altına almada daha başarılı olduğunun ortaya çıktığını belirten Başkan Uysal, martın ikinci yarısından itibaren bu büyük operasyon için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Ardından nisanın ilk haftasında, 250 kişilik bir ekiple Muratpaşa'yı kapı kapı dolaşarak maske dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Uysal, dağıtılan maske sayısının 819 bin olduğunu söyledi.

Hastanelere sperlikli maske

Başkan Uysal, bununla birlikte, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) 3 boyutlu yazıcılarla başlayan siperlikli maske üretimini bu süreçte atölye düzeyine getirdiklerini söyledi. 63 bin 700 yüz koruyucu siperlikli maske ürettiklerini belirten Başkan Uysal, maskeleri aralarında Antalya Eğitim ve Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Devlet hastanelerinin de bulunduğu çok sayıda sağlık kurumuna, belediyelere, aile sağlığı merkezlerine ve emniyet güçlerine teslim ettiklerini dile getirdi. - ANTALYA

Muratpaşa, En İyi Uygulama ödülüne aday gösterildi
Muratpaşa, En İyi Uygulama ödülüne aday gösterildi
Muratpaşa, En İyi Uygulama ödülüne aday gösterildi
Muratpaşa, En İyi Uygulama ödülüne aday gösterildi

Koronavirüs, Muratpaşa, Polonya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muratpaşa, 'En İyi Uygulama' ödülüne aday gösterildi - Son Dakika

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