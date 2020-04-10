Muratpaşa evde kaldı maskeler belediyeden geldi - Son Dakika

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin, hastaneleri, kamu kurumları ve iş merkezleriyle kentin yaşam merkezi olan ilçede kapı kapı maske dağıtımı devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır ilçede sokak sokak maske dağıtımı yapan ekipler, kent sakinlerinin "Evde kal" çağrısına uyduğunu dile getirdi.



Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüsle mücadele kapsamında yaklaşık 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı maske dağıtımı devam ediyor. Yüzde 100 pamuklu kumaştan üretilen ve içinde maskenin nasıl kullanılacağını anlatan kılavuzla birlikte üçerli paketlenen maskeler, belediyenin 250 kişilik dağıtım ekibiyle ev ev dağıtılıyor. Günün ilk saatleriyle birlikte dağıtımın yapılacağı mahallere gelen ekipler, özel koruyucu kıyafetlerini giyiyor, maskeleri ve eldivenlerini takip her apartmana tek tek giriyor.



Maske paketleri, evlerin kapı kollarına asılırken daha sonra kapı zilleri çalınıp Muratpaşalılar maskelerinin bırakıldığından haberdar ediliyor. Dağıtımı yapılan her apartman ayrıca "Evde kal" çağrısının yapıldığı yapıştırmalarla da işaretleniyor.



Muratpaşa evinde



Muratpaşa'da dağıtım ekipleri son olarak Şirinyalı Mahallesi'ndeydi. Antalya'nın eğlence mekanları, kafeleri ve falez bandında yer alan kent parklarıyla günün 24 saatinin canlı yaşandığı mahallede sakinlik ve sessizlik vardı. Salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde restoranlar ve kafeler kepenklerini indirirken her gün binlerce kişinin sabah sporuna çıktığı kent parkı da alınan önlemler çerçevesinde giriş ve çıkışa kapatıldı.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Muratpaşa'nın Antalya'nın etkileşim alanı olduğuna dikkat çekerek "Evde kal" çağrısını yineledi. "Ama dışarı çıkmak zorundaysak maskemizi de takalım" diyen Başkan Uysal, "Birbirimizi bu salgından korumanın en etkili yolu maske kullanımı. En güvenli yol. Bunun için biz de her komşumuza bir maske ulaştırıyoruz. Dağıtımını yaptığımız maskeler yıkanabilir özelliktedir" şeklinde konuştu. - ANTALYA