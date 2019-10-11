Son Dakika Haberleri: Muratpaşa, Gradara ile kardeş kent oldu
Son Dakika Güncel Muratpaşa, Gradara ile kardeş kent oldu

Muratpaşa, Gradara ile kardeş kent oldu

10 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi, 4. Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında İtalya'nın Gradara Belediyesi ile kardeş kent protokolü imzaladı.

Muratpaşa, Gradara ile kardeş kent oldu, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, 4. Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında İtalya'nın Gradara Belediyesi ile kardeş kent protokolü imzaladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi'nin katılımıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Gasperi, yaptığı konuşmada, Kaleiçi Old Town Festivali'ne büyük grupla katıldıklarını, güzel bir festival olduğunu ifade etti.

Politikacıların şehirler arasındaki ağları geliştirme sorumluğu olduğunu vurgulayan Gasperi, "Bugün imzalayacağımız iyi niyet protokolü çocuklarımız ve kentlerimiz için oluşturduğumuz barış ortamı için son derece önemli bir adım. Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Uysal da Gradara kentiyle tanışmasının kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu anlattı.

Ümit Uysal, Muratpaşa, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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