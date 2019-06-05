Son Dakika Haberleri: Muratpaşa ihtiyaçlarını kendi üretiyor
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Muratpaşa ihtiyaçlarını kendi üretiyor

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, hizmet araçlarının bakım ve onarımı için kurulan makine ikmalden kent mobilyaları için çalışan ahşap ve metal işleri atölyelerine, bitki üretim tesisinden yeraltı çöp konteyneri ve asfalt plent tesisine Türkiye'ye örnek bir belediyeciliği hayata geçiriyor.

Muratpaşa ihtiyaçlarını kendi üretiyor, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, hizmet araçlarının bakım ve onarımı için kurulan makine ikmalden kent mobilyaları için çalışan ahşap ve metal işleri atölyelerine, bitki üretim tesisinden yeraltı çöp konteyneri ve asfalt plent tesisine Türkiye'ye örnek bir belediyeciliği hayata geçiriyor.

Muratpaşa Belediyesi bir yandan mevcut atölyeler ve üretim tesislerinin daha ileri teknolojiyle yapılandırılması üzerine çalışırken diğer yandan atölyeler Muratpaşa için üretmeye devam ediyor.

Belediyenin Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ahşap atölyesi, son günlerde Türkan Şoray Kültür Merkezi için çalışıyor. Atölyede Kültür Merkezi için yeni bir banko tasarlandı ve imalatına geçildi. Bununla birlikte metal işleri atölyesinde ise okulların kapanmasına sayılı günler kala kapsamlı bir hazırlık var. Öğrenciler tatile çıkarken Muratpaşa'da okulların talepleri doğrultusunda bir çalışmaya hazırlanan atölye, şimdiden bayrak direği, ızgara, gölgelik, korkuluk, basketbol potası, kale direkleri, bisiklet park yeri imalatına başladı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
Muratpaşa, Güncel
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