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Muratpaşa İnovasyon Günleri başlıyor - Son Dakika

Muratpaşa İnovasyon Günleri başlıyor

05.07.2021 10:30
Muratpaşa İnovasyon Günleri başlıyor, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin pandemi döneminde çevrimiçi eğitim, seminer ve koçluk programlarıyla çalışmalarını sürdüren yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon Merkezi, şimdi, Antalya'dan yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini iş dünyasıyla buluşturacağı...

Muratpaşa Belediyesi'nin pandemi döneminde çevrimiçi eğitim, seminer ve koçluk programlarıyla çalışmalarını sürdüren yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon Merkezi, şimdi, Antalya'dan yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini iş dünyasıyla buluşturacağı Muratpaşa İnovasyon Günleri'ni başlatıyor.

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) bir yılı aşkın süredir devam eden covid-19 pandemisi sürecinde, düzenlendiği çevrimiçi programlar, eğitimler ve seminerlerle girişimci adayları, girişimciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarına devam ediyor.

"3 ay sonra çevrimiçi programlar başladı"

ASSİM İnovasyon Merkezi, geçen yıl mart ayında ilk resmi covid-19 vakasının kamuoyuyla paylaşılmasıyla yüz yüze etkinliklerine ara verirken 3 ay içinde hazırlıklarını tamamladı ve haziran ayıyla birlikte çevrimiçi programlara başladı. İlk program, Association for Coaching Antalya Koordinatörlüğüyle yürütüldü. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olan çalışmada 22 gönüllü koç 22 girişimciye 'belirsizlikle başa çıkma ve işlerini yönetme' başlığında çevrimiçi ücretsiz koçluk seansı düzenledi. Program, eylül ayında tamamlandı.

"ASSİM teknoloji merkezi"

Kuruluş adımları pandemi öncesinde atılan ASSİM Teknoloji Merkezi, bu süreçte çevrimiçi seminerlere çalışmalarına başladı. İnovasyon, tasarım, prototipleme konularında atölye çalışmaları, eğitimler ve seminerlerle gençlere, girişimcilere ve girişimci adaylarına hizmet vermeyi hedefleyen Merkez ilk etkinliğini şubat ayında gerçekleştirdi.

Çevrimiçi seminer programlarının ilk konuğu dünya otomotiv sektörünün devlerine tasarım hizmeti veren Sedat Öztürk oldu. Merkez, ilerleyen aylarda, elektrikli araç teknolojileri ve geleceği, iş dünyasında dijital tasarım ve sanal gerçeklik, Türkiye'de solar enerji ve enerji sektörünün durumu, elektrikli ulaşım çağı başlıklarında çevrimiçi seminerler düzenledi. Düzenlenen seminerlere 200 kişi çevrimiçi olarak katıldı.

"STK'lara koçluk desteği"

Mart ayında ASSİM'de yer alan sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin ardından oluşturulan proje guruplarına Association for Coaching Antalya Koordinatörlüğü iş birliğinde koçluk programı düzenlendi. 48 sivil toplum kuruluşundan temsilciler çevrimiçi platformlarda koçlarla bir araya geldi, iletişim becerileri, çatışma yönetimi, diyalog kültürü ve müzakere, alternatif düşünme becerisi konularında koçlarla görüşmeler yaptı. Proje, haziran sonunda tamamlandı.

"Güçlenen kanatlar" "

Nisanda ise Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF Global'in Türkiye'deki imtiyazlı kuruluşu ICF Türkiye, AKEV Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ASSİM İnovasyon Merkezi iş birliğiyle 'Güçlenen Kanatlar - Genç Girişimci Koçluğu' projesi başlatıldı. ICF Türkiye gönüllü koçları, iş fikri olan 20 üniversite öğrencisiyle girişimcilik kültürü kazandırmak ve girişimciliğe olan eğilimlerini ortaya çıkarmak amacıyla görüşmeler yaptı. Temmuz ayında koçluk görüşmeleri tamamlanan gençlere, ASSİM İnovasyon Merkezi'nde iş fikirlerini geliştirmek için destek verilecek.

"İlk sosyal girişimcilik programı"

ASSİM İnovasyon Merkezi, yine nisan ayında Habitat Derneği ve Team Coaching desteğiyle Antalya'nın ilk 'Sosyal Girişimcilik Programı'nı başlattı. Eğitim, kültür-sanat, çevre, engelsiz yaşam, sağlık, gençlik, toplumsal cinsiyet ve kadın, spor, turizm, tarım ve kentsel tasarım konularında iş fikri olanlar veya bu konularda bir sorunu çözmek isteyen sosyal girişimci ve girişimci adaylarına açık programa 95 başvuru oldu. Türkiye'nin her yerinden başvuru alan programda 30 iş fikri ön elemeyi geçti. Ön elemeden geçen iş fikri sahipleri, ağustosta çevrimiçi sosyal girişimcilik eğitimlerine katılacak.

"Muratpaşa inovasyon günleri"

ASSİM İnovasyon Merkezi, şimdi de girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya'dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günleri'ni başlatıyor.

Muratpaşa İnovasyon Günleri'nde yenilikçi bir fikre sahip herkes başvuruda bulunabilecek. 7 Temmuz'a kadar devam edecek başvuruların ardından temmuz ve ağustos aylarında girişimcilik ve iş fikirleri eğitimleri gerçekleştirilecek. İlk eğitim programı 12 - 14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ağustosta tamamlanacak eğitimlerin ardından iş fikri sahiplerine, iş dünyası ile etkileşim, ön kuluçka, kuluçka ve ortak çalışma alanları, mentorluk, danışmanlık gibi destekler verilecek. Bu destekleri alan girişimci adayları eylül ayında final programına alınacak. Final programında, yenilikçi ve özgün fikirler iş insanlarıyla buluşacak ve oluşturulacak jüri en iyi iş fikirlerini belirleyecek. - ANTALYA

Muratpaşa İnovasyon Günleri başlıyor
Muratpaşa İnovasyon Günleri başlıyor

Girişimcilik, Muratpaşa, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa İnovasyon Günleri başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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