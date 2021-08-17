"Muratpaşa İnovasyon Günleri"inde ikinci eğitim dönemi başladı - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi'nin yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini iş dünyasıyla buluşturacağı Muratpaşa İnovasyon Günleri'nde ikinci eğitim dönemi başladı.

Birçok girişimci ve girişimci adayı, 18 oturumda tamamlanacak eğitimlerde, iş ve gelir modeli geliştirme, iş planı hazırlama, pazarlama ve satış gibi konularda eğitim alacak.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitimler üç gün boyunca devam edecek.

Eğitim programına katılanlara üçüncü günün sonunda sertifika verilecek.