"Muratpaşa İnovasyon Günleri" öğrencilere yönelik düzenlenecek - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesince ikincisi gerçekleştirilecek "Muratpaşa İnovasyon Günleri"nin lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezince yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerinin iş dünyasıyla buluşturulduğu program gelecek yıl bahar aylarında yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Muratpaşa İnovasyon Günleri"nin ikincisinin lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenleneceğini, amaçlarının gençleri son 30 yıldır buluş fırtınası içinde yaşayan dünyanın parçası haline getirmek olduğunu kaydetti.

Günümüzde fikir ve inovasyonun büyük bir etkisi olduğunu vurgulayan Uysal, "En fazla teknoloji, yeni fikir üreten ülkeler kalkınıyor. İnsanımız çok yaratıcı, yenilikçi ve muhteşem. Hayal gücü çok geniş. Türkiye'nin böyle yaşaması lazım. Yeni kuşakların yeni fikirlere, yüksek teknolojiye, büyük katma değere, dünyayla rekabet etmeye ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.