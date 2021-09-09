Üye Girişi
Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım - Son Dakika

Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım

09.09.2021 12:38
Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin, en iyi iş fikirlerinin belirleneceği Muratpaşa İnovasyon Günlerinin büyük finaline kalan en iyi 10 iş fikrinin sahibi girişimlere sunum atölye programı düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, en iyi iş fikirlerinin belirleneceği Muratpaşa İnovasyon Günlerinin büyük finaline kalan en iyi 10 iş fikrinin sahibi girişimlere sunum atölye programı düzenlendi. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen atölyeyle girişimcilerin, finalde sunumlar yapmaları hedefleniyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günlerinde final için geri sayım başladı. Temmuz ve ağustosta iki ayrı eğitim programının ardından belirlenen en iyi 10 iş fikri, 18 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek final programında jüri karşısına çıkacak. Jüri, girişimcilerin yapacağı sunumların ardından en iyi iş fikrini seçecek.

Yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerinin iş dünyasıyla buluşacağı Muratpaşa İnovasyon Günleri finali öncesi, 10 girişimci için sunum atölye programı düzenlendi. Atölyeyle genç girişimcilerin jüri karşısında etkili sunumlar yapmaları amaçlanırken eğitmen Oğuz Aslan, ASSİM'nin, Antalya'nın girişimcilik ekosisteminde oldukça önemli bir rol üstelendiğine dikkat çekti. Aslan, "Muratpaşa İnovasyon Günlerinde iki eğitim dönemi tamamlandı. Bunlar arasında 10 girişimci seçildi Bu 10 girişimci arasından, daha ön plana çıkanları bir yarışmayla jüri üyeleri tarafından belirlenecek. Daha etkili sunumlar yapabilmeleri için sunum atölyesi düzenlendik. Sunum becerilerini geliştirerek daha etkili sunumlar yapabilmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline kalan Umur Mavituna arttırılmış gerçeklik üzerine çalıştığını belirterek, "İlk 10'a kaldığım için mutluyum. Umarım, ASSİM bundan sonra da bizim yanımızda olur. ASSİM'de girişimcilere yönelik gayet güzel mekanlar sunulmuş. Herkesi buraya gelmeye davet ediyorum" dedi.

Tur organizasyonları üzerine girişimi bulunan Funda Karaağaç Birial ise, Muratpaşa İnovasyon Günlerinde çok deneyimli isimlerden eğitimler aldıklarını belirterek, "ASSİM, bu anlamda çok faydalı oldu. Ayrıca, girişimcilere sunduğu fırsatlar çok önemli" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım
Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım

Muratpaşa, Antalya, Atölye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın 14:34 Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı 14:29 Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı 14:18 Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı
Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti 13:56 Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu 13:45 Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü 13:39 Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti 13:23 Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek 12:52 Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek

Son Dakika Haberleri
14:36 Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı
14:20 Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı
14:18 Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı
14:15 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi
13:56 Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı
13:45 Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu
13:43 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti
13:23 Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti
13:03 Fenerbahçe, sakatlık sorunlarıyla uğraşıyor! Bir kötü haber de Nazım Sangare'den geldi
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı         
14:36
Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi         
14:29
Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı         
14:21
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi         
14:16
Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı         
13:47
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti         
13:43
Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü         
13:37
Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı         
13:20
Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır         
12:44
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım         
11:57
Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor         
11:49
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 14:40:50. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline geri sayım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement