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Muratpaşa Kadın Hentbol Takımında galibiyet sevinci

6 saat önce

Kadınlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Ligin 8. Hafta karşılaşmasında sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübü'nü 32-27 mağlup etti.

Muratpaşa Kadın Hentbol Takımında galibiyet sevinci, System.String[]

Kadınlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Ligin 8. Hafta karşılaşmasında sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübü'nü 32-27 mağlup etti.


Kadınlar Hentbol 8. Hafta karşılaşmasında Muratapaşa Belediyespor, sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübünü 32-27 yenerek haftayı galibiyet ile tamamladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi 16 - 8 Muratpaşa Belediyesi'nin üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Paşa'nın Melekleri sahadan 32-27 galip ayrıldı. Aldığı bu galibiyetle Muratpaşa Belediyespor ligde dördüncü sıraya yükseldi. - ANTALYA

Görele Belediyesi, Muratpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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