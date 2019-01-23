Son Dakika Haberleri: Muratpaşa Kariyer Merkezi'nde 28 Bin Kişi İşe Yerleştirildi

Muratpaşa Kariyer Merkezi'nde 28 Bin Kişi İşe Yerleştirildi

26 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, kurulduğu 11 Temmuz 2014'ten bugüne, aldığı 28 bin 559 iş başvurusunun 28 bin 124'ünü başvuruya uygun pozisyonda bir işe yönlendirdi.

Muratpaşa Kariyer Merkezi'nde 28 Bin Kişi İşe Yerleştirildi, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, kurulduğu 11 Temmuz 2014'ten bugüne, aldığı 28 bin 559 iş başvurusunun 28 bin 124'ünü başvuruya uygun pozisyonda bir işe yönlendirdi.

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, 11 Temmuz 2014'te Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet noktası olarak, işverenler ve iş arayanlar arasında köprü olmak, işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla ana hizmet binası içinde kuruldu.

Merkez, iş arayanlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, İŞKUR portalı takip ve güncellenmesi, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitimi programları gibi çalışmalara başvuru yapılması ve işsizlik ödeneği başvurularının alınması gibi hizmetler veriyor.

İş arayanların TC Kimlik numarası beyanı ve 1 adet vesikalık fotoğrafla kayıt olabileceği Kariyer Merkezi, işletmelere ise insan kaynakları danışmanlığı, ön elemeden geçirilmiş aday CV paylaşımı hizmetleri sunuyor. Kurulduğu günden bugüne 668 firmaya insan kaynakları hizmeti de veren Kariyer Merkezi, aynı dönemde 28 bin 559 iş başvurusunu kabul etti.

Başvurulardan 28 bin 124'ü kendilerine uygun pozisyonda bir işe yönlendirildi. Kariyer Merkezi, ayrıca, 338 kişinin de işsizlik tazminatı başvurusunu yaptı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

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