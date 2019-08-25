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Muratpaşa, Kaymakam Arısoy'a veda etti

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Nazilli'ye atanan Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy için düzenlenen veda yemeğinde "Devlet ciddiyeti içinde, bütünleştirici, eşitlikçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün insanlarını kucaklayan mülki amirle çalışmanın gururunu ve kolaylığını yaşadık"...

Muratpaşa, Kaymakam Arısoy'a veda etti, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Nazilli'ye atanan Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy için düzenlenen veda yemeğinde "Devlet ciddiyeti içinde, bütünleştirici, eşitlikçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün insanlarını kucaklayan mülki amirle çalışmanın gururunu ve kolaylığını yaşadık" diye konuştu.


Aydın'ın Nazilli ilçesine atanan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde Muratpaşa muhtarlarıyla veda yemeğinde bir araya geldi. Yemekte Kaymakam Arısoy ve Başkan Uysal'ın eşleriyle birlikte muhtarların eşleri de yer aldı. Yemekte yaptığı konuşmada Kaymakam Arısoy, Antalya'da görev yapmanın bir kamu görevlisi için büyük bir şans olduğunu belirterek Muratpaşa'da huzurlu ve sevgi bir dolu bir beş yıl geçirdiğini söyledi. Bu açıdan kendisinin çok şanslı hissettiğini dile getiren Arısoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Antalya dünyanın en güzel kenti. Sizlerle bir mesaiyi paylaşmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.


"Tam bir eşitlik duygusu"


Kamuyu yönetenlerin, bütün insanları kendi insanı olduğunun farkında olursa, rüzgarlardan, fırtınalardan ve akımlardan kolay etkilenmeyeceğini ifade eden Başkan Uysal ise, "Kamunun ortak yararı tabirini yaşamlarına merkez alırsa, günlük itiş kakışlarını dışında davranıp bir sorunun çözümü için hamle yaptıklarında geleceğinin de sorunlarını da çözmeyi düşünürlerse ve bunun yaparken tam bir eşitlik duygusu, devlet ciddiyeti ve bir milletin sorumluluğunu taşıyan bir çizgide davranırlarsa bu davranış taşıyıcı kolona dönüşür" diye konuştu.


Muratpaşa'da bu anlamda şanslı bir beş yıl yaşadıklarını belirten Uysal, "Devlet ciddiyeti içinde, bütünleştirici, eşitlikçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün insanlarını kucaklayan mülki amirle çalışmanın gururunu ve kolaylığını yaşadık. Kendisine minnet duygularını ifade ediyorum ve bunun asla bir ayrılık olmadığını kendisini her zaman Muratpaşa'mıza beklediğimizi ifade etmek istiyoruz" diye belirtti.


Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan da, "Bizlerle uyumlu ve seviyeli bir çalışma ortamı sağladığı için Sayın Arısoy'a teşekkür ediyor, birlikte halka hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.


Konuşmalarını ardından Muhtarlar Derneği Başkanı Akcan ilçe muhtarları adına, Başkan Uysal ise Muratpaşa adına Kaymakam Arısoy'a plaket takdim etti. Gecede Muratpaşa'nın kadın muhtarları da Kamymakam Arısoy'un eşi Aylin Arısoy ve Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'a çiçek takdim etti. - ANTALYA

Sedat Sırrı Arısoy, Ümit Uysal, Muratpaşa, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:18 Kaynak: İHA
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