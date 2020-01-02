Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe örgütlerinde kongre süreci tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe örgütlerinde kongre süreci tamamlandı - Son Dakika

Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe örgütlerinde kongre süreci tamamlandı

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kongre süreci tamamlanan Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı CHP ilçe örgütlerini ziyaretinde "Bizler sadece vatan, ülke ve millet sevgisiyle motive oluyoruz.

Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe örgütlerinde kongre süreci tamamlandı, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kongre süreci tamamlanan Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı CHP ilçe örgütlerini ziyaretinde "Bizler sadece vatan, ülke ve millet sevgisiyle motive oluyoruz. Biz, siyaseti çocuklarımız için değerlerimiz, cumhuriyet aydınlanması ve demokrat değerlerin tahakkuku için, insanımız için, insanlık için yapıyoruz" dedi.


Başkan Uysal, kongre sürecini tamamlayan Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe örgütlerini ziyaret etti, kongrelerde görev alan ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerini kutlayarak, başarı diledi. Uysal'ın ziyaretlerde ilk durağı CHP Muratpaşa ilçe başkanlığı oldu. İlçede yeniden seçilen Başkan Hasan Şahin, Ümit Uysal'ı "Partimizin emektarı" diyerek karşılarken Muratpaşa'da kongre sürecinin Türkiye'ye örnek bir şekilde tamamlandığını söyledi.


Başkan Uysal ise kongrede güven tazeleyen Şahin ve yönetimi kutladı, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Uysal, "CHP, ülkemize ve insanımıza hizmet edebilmek içinde toplandığımız, değerlerimize hizmet edebilmek için çatısı altında toplandığımız kurumdur. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği Başkan Uysal, Muratpaşa'nın ardından Kepez'de Önder Kurnaz ve yönetimini ziyaret etti. Kepez'de partililerle bir araya gelen Uysal, yeni seçilen yönetimi kutlarken "Başarılı olacağınızdan hiç şüphe duymuyoruz. Bizler, sadece vatan, ülke ve millet sevgisiyle motive oluyoruz. Başka hiçbir şeyle motive olmuyoruz. Biz, siyaseti çocuklarımız için değerlerimiz, cumhuriyet aydınlanması ve demokrat değerlerin tahakkuku için, insanımız için, insanlık için yapıyoruz" diye belirtti.


Konyaaltı'nda ise yeniden seçilen Onur Duruk ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Uysal, "Yeni başarılar temenni ediyorum. Başarılı olacağınızdan kuşku duymuyorum" dedi. Başkan Uysal, ayrıca Kepez ve Konyaaltı kongrelerinde aday olan isimlere de teşekkür ederken "Kongrelerde yarışan arkadaşlarımıza ve katılan bütün üyelerimize bir partili olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar
Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son Dakika Haberleri
19:25 Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı - Son Dakika
19:25 ESENYURT'TA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 6 KİŞİ HAFİF YARALANDI - Son Dakika
19:24 Ankara, kırıkkale ve nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi - Son Dakika
19:24 Milli savunma bakanlığı'ndan terörden temizlenen tel abyad'da esnaf için huzur ve güven hakim... - Son Dakika
19:22 İzmir'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler toprağa verildi - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika
18:34 Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 19:28:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe örgütlerinde kongre süreci tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]