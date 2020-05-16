Muratpaşa, kırmızı beyaz - Son Dakika

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, bu yıl salgın koşullarında kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kentin ana arterlerini dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Tekelioğlu ve Güllük caddeleri baştan sona kırmızı beyazlı bayraklarla süslenirken, Belediye Başkanı Ümit Uysal, 19 Mayıs'ta saat 19.19'da Muratpaşa sakinleri balkonlarından İstiklal Marşı okurken, denizden teknelerle onlara eşlik edeceklerini söyledi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Samsun 'a çıkışının 101'inci yıl dönümünün kutlanacağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kentin ana caddelerini Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle donattı. Güllük Caddesi başta olmak üzere, Tekelioğlu gibi kentin hem taşıt hem de yaya trafiğinin ana akslarında yapılan çalışmayla caddeler bambaşka görünüme büründü.

Başkan Uysal, 23 Nisan 'ın ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da pandemi koşullarında kutlayacaklarını belirterek, "Şehrimizin belli bir bölgesinde karantina da var ancak 19 Mayıs büyük bir gün, önemli bir bayram" dedi. Her milli bayramda olduğu 19 Mayıs için de kentin caddelerini bayraklarla donattıklarını belirten Başkan Uysal, "19 Mayıs günü saat 19.19'da vatandaşlarımız da balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyleyecek belediye olarak biz de Kaleiçi Yat Limanı'ndan 3 tekneyle hareket edip tüm falez bandı boyunca komşularımıza denizden eşlik edeceğiz. Pandemi koşullarına rağmen 19 Mayıs'ı en renkli şekilde kutlayacağız" diye konuştu.

Diğer yandan Başkan Uysal, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin, olup bitenlere 'Hayır' demesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ulusal kurtuluş mücadelemizi başlatması ve başardığımız bu mücadeleden sonra modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, bizim tarih sahnesinden silinme tehdidini atlatıp, geleceği avuçlarımızın içene almamız demektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Nice bayramlara."