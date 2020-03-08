Muratpaşa kreşlerinde ilk yardım eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa kreşlerinde ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Muratpaşa kreşlerinde ilk yardım eğitimi

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi kreşlerinde görevli öğretmenler başta olmak üzere tüm personel, Türk Kızılay'ı tarafından verilen çocuklar için ilk yardım eğitim seminerine katıldı.

Muratpaşa kreşlerinde ilk yardım eğitimi, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi kreşlerinde görevli öğretmenler başta olmak üzere tüm personel, Türk Kızılay'ı tarafından verilen çocuklar için ilk yardım eğitim seminerine katıldı. Seminerde göze, kulağa ve buruna yabancı cisim kaçmasından kanama yaralanmalara olası tüm durumlar tek tek değerlendirildi.


Muratpaşa Belediyesi, Çağlayan, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve Bayındır-Soğuksu mahallelerinde bulunan kreşleriyle sosyal ilişkileri güçlü, kendini ifade etme becerileri yüksek, yeteneklerini keşfetmiş çocuklar yetişirken çalışanlarının gelişimine yönelik eğitim ve seminer programlarını da sürdürüyor.


Bu kapsamda kreş öğretmenleriyle birlikte görevli tüm personele çocuklar için ilk yardım eğitim semineri düzenlendi. Tüm kreşlerde, Türk Kızılay'ınca verilen seminer, 15 ayrı başlık altında gerçekleşti. İlk yardımın tanımıyla başlayan eğitim seminerinde göze, kulağa ve buruna yabancı cisim kaçmasından kanama yaralanmalara olası tüm durumlar tek tek değerlendirildi, yapılması gereken ilk yardım uygulaması anlatıldı. Bununla birlikte temel ilk yardım uygulamaları maket üzerinden uygulamalı olarak gösterildi. - ANTALYA

Muratpaşa, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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