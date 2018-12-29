Muratpaşa, Mobilyasını Kendisi Üretiyor

Muratpaşa
Belediyesi, beş yıl içerisinde banklardan kamelya ve pergolaya, salıncaktan tahterevalli ve basket potasına 4 bin 712 mobilya üretti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan atölyede mobilya üretimi artırıldı.
Her çeşit banktan kamelya ve pergolaya, köprülere ve çitlere, salıncaktan tahterevalli ve basket potasına kadar, beş yıl içerisinde 4 bin 712 parça mobilya üretimi gerçekleştirildi.
Atölyede, şu ana kadar 774 ahşap masalı bank, engelliler için 91 ahşap masalı bank, bin 259 park tipi oturma bankı, okullar için bin 534 bank ve masalı bank, 370 yeni tip masalı bank ve 493 çöp kovası imal edildi.
Parklardaki çocuk oyun grupları için 160 salıncak, basket potası ve tahterevalli üretildi.