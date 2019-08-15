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Muratpaşa'nın "Çevreci Komşu Kart" uygulaması

1 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayata geçirilen "Çevreci Komşu Kart" uygulamasıyla 11 milyon 624 bin 119 kilogram atık toplandı, nitelikli atıkları evlerinde ayrıştıran 31 bin 521 aile ise uygulamanın sürdüğü üç yılın toplamında 3 milyon 646 bin 46 lira kazandı.

Muratpaşa'nın
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayata geçirilen "Çevreci Komşu Kart" uygulamasıyla 11 milyon 624 bin 119 kilogram atık toplandı, nitelikli atıkları evlerinde ayrıştıran 31 bin 521 aile ise uygulamanın sürdüğü üç yılın toplamında 3 milyon 646 bin 46 lira kazandı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, 2016'da hayata geçirilen "Çevreci Komşu Kart" uygulamasının ilçe genelinde ilgi gördüğünü kaydetti.
Uygulamanın şehir, çevre ve sağlık alanlarında ödüle layık görüldüğünü aktaran Uysal, "Evlerden toplanan atık miktarı 11 milyon 624 bin 119 kilograma ulaştı. Geri dönüşüm projemizle evlerde ayrıştırılan kağıt, metal, cam ve plastik gibi nitelikli atıklar lira karşılığı puana dönüşüyor. Bu nitelikli atıkları evlerinde ayrıştıran vatandaşlarımız 3 yılda toplamda 3 milyon 646 bin 46 lira kazandı. Bunu, anlaşmalı marketlerde, fırınlarda, sinema salonlarında kullanılabiliyorlar." ifadelerini kullandı.
Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:19 Kaynak: AA
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