Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'nın Çeyrek Final Rakibi Belli Oldu

Muratpaşa'nın Çeyrek Final Rakibi Belli Oldu

1 saat önce

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında Ege temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak.

Muratpaşa'nın Çeyrek Final Rakibi Belli Oldu, System.String[]
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında Ege temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak. İlk karşılaşma 27 Şubat Çarşamba Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak.

Muratpaşa Belediyespor'un Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Çeyrek Final rakibi belli oldu. Kupada 2'nci tur maçlarında C Gurubunu 4 puanla lider tamamlayan Muratpaşa, D Grubu 2'ncisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüyle karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk maç 27 Şubat Çarşamba saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. Rövanş karşılaşmasında ise iki takım 16 Mart Cumartesi Celal Atik Spor Salonu'nda saat 16.00'de karşı karşıya gelecek. Muratpaşa Belediyespor, İzmir Büyükşehir'le Süper Lig'de oynadığı karşılaşmayı 26 - 24 kazanmıştı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:04 Kaynak: İHA

İzmir, Türkiye Kupası, Muratpaşa, Spor
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