Muratpaşa'nın Çeyrek Final Rakibi Belli Oldu
1 saat önce
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında Ege temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak.
Muratpaşa
Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası
Çeyrek Final maçlarında Ege
temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyesi
'yle karşılaşacak. İlk karşılaşma 27 Şubat Çarşamba Süleyman Evcilmen
Spor Salonu'nda oynanacak.
Muratpaşa Belediyespor'un Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Çeyrek Final rakibi belli oldu. Kupada 2'nci tur maçlarında C Gurubunu 4 puanla lider tamamlayan Muratpaşa, D Grubu 2'ncisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüyle karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk maç 27 Şubat Çarşamba saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. Rövanş karşılaşmasında ise iki takım 16 Mart Cumartesi Celal Atik
Spor Salonu'nda saat 16.00'de karşı karşıya gelecek. Muratpaşa Belediyespor, İzmir Büyükşehir'le Süper Lig'de oynadığı karşılaşmayı 26 - 24 kazanmıştı. - ANTALYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:04 Kaynak: İHA
AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer: Kaynak İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapısını Çalacağız
Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı
FIFA'dan İngiliz Devi Chelsea'ye 2 Dönem Transfer Cezası