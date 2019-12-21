Muratpaşa'nın

Muratpaşa Belediyesi'nin Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu'yla hayata geçirdiği "Evimin Ustasıyım" projesinde eğitimleri tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların, evlerinde karşılaştıkları elektrik ve su tesisatı arızalarını tamir etmelerinin amaçlandığını projenin sertifika törenine 60 kadın katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ümit Uysal, projeyle kadınların evlerinde yaşadıkları tesisat arızalarının üstesinden gelmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Muratpaşa Belediyesi'nin 2019 Temmuz'da başlattığı projeye şimdiye kadar 160 kadın katıldı.