Muratpaşa'nın "Evimin Ustasıyım" projesinde kadınlar sertifikalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa'nın 'Evimin Ustasıyım' projesinde kadınlar sertifikalarını aldı - Son Dakika

Muratpaşa'nın "Evimin Ustasıyım" projesinde kadınlar sertifikalarını aldı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu'yla hayata geçirdiği "Evimin Ustasıyım" projesinde eğitimleri tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı.

Muratpaşa'nın

Muratpaşa Belediyesi'nin Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu'yla hayata geçirdiği "Evimin Ustasıyım" projesinde eğitimleri tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların, evlerinde karşılaştıkları elektrik ve su tesisatı arızalarını tamir etmelerinin amaçlandığını projenin sertifika törenine 60 kadın katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ümit Uysal, projeyle kadınların evlerinde yaşadıkları tesisat arızalarının üstesinden gelmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Muratpaşa Belediyesi'nin 2019 Temmuz'da başlattığı projeye şimdiye kadar 160 kadın katıldı.

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı
Her şey 10 dakika arayla oldu! Karı-kocaya aynı yerde araba çarptı Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
23:52 Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:52 Libya'da Temsilciler Meclisinden Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasına destek - Son Dakika
23:50 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın mutlu günü - Son Dakika
23:50 İstanbul'da şiddetli lodos seferleri iptal ettirdi - Son Dakika
23:49 Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 00:00:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa'nın "Evimin Ustasıyım" projesinde kadınlar sertifikalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]