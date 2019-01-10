Muratpaşa'nın Kent Parkları ve Falez Plajlarına 2 Yılda 670 Bin Ziyaretçi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erenkuş'tan Bababurnu'na falez kıyı bandında plajlar, kent parkları ve kafeleriyle kamunun kullanımında bütünlüklü bir yaşam alanı oluşturduklarını belirterek, "Plajlarımız ve işletmeciliğini belediyemizin üstlendiği Denizyüzü ve Dağyakası kafelerimiz, 2...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erenkuş'tan Bababurnu'na falez kıyı bandında plajlar, kent parkları ve kafeleriyle kamunun kullanımında bütünlüklü bir yaşam alanı oluşturduklarını belirterek, "Plajlarımız ve işletmeciliğini belediyemizin üstlendiği Denizyüzü ve Dağyakası kafelerimiz, 2 yılda 671 bin komşumuza ev sahipliği yaptı. Koruma ve kullanma dengesi içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla falez kıyı bandı gerçek bir yaşam alanı haline geldi" diye konuştu.



Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın doğa harikası falez kıyı bandında gerçekleştirdiği çalışmalarla yaklaşık 5 kilometrelik hatta plajları, yürüyüş yolları, kafeleri ve parklarıyla yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Belediyece işletilen Denizyüzü ve Dağyakası isimli kafelerinden 2 yılda içinde yerli yabancı, genç yaşlı 671 bin kişi plajlardan ve kafelerden yararlandı.



Antalya'nın balkonu Denizyüzü kafe



Denizyüzü Kafe, Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktası Bababurnu'nda bulunan Ziya Gökalp Kent Parkı içinde yer alıyor. 25 Kasım 2017'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle hizmete açılan Ziya Göklap Kent Parkı, uzun yıllar bazı çevrelerin işgalli kullanımı altında kaldı. 35 bin 500 metrekare genişliğindeki bu alan Başkan Uysal'ın kararlı tutumuyla bu durumundan kurtuldu ve kent parkı olarak projelendirildi. Doğal konumu itibariyle "Antalya'nın balkonu" diye de anılan parkın düzenleme çalışmalarında 282 ağaç korunurken, 119 turunç fidanı dikildi.



Dağyakası kafe



Muratpaşa Belediyesi'nin bir diğer işletmesi Dağyakası ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği Erenkuş'a komşu Erdal İnönü Kent Parkı içinde yer alıyor. 8 Haziran 2017'de törenle açılışı gerçekleştirilen Kent Parkı çalışması, falez kıyı bandında uzun süre atıl durumda bekleyen 25 bin metrekare genişliğindeki bir alanda hayata geçirildi. Yürüyüş yollarından peyzajına, yeniden düzenlenen havuzları, şelaleleri, falez plajı, Dağyakası Kafesi ve kır kahvesiyle Antalya'nın yeni yaşam merkezi haline park, aynı zamanda masmavi Akdeniz ve Beydağları manzarası eşliğinde unutulmaz nikah törenlerine de ev sahipliği yapıyor.



Falez plajları 326 bin kişiye hizmet verdi



Muratpaşa Belediyesi'nin Antalyalıları ve turistleri falezlerden Akdeniz'in maviliğiyle buluşturduğu 'falez plajları' çalışması 2 yıl önce başladı. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun izin ve onaylar doğrultusunda Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu plajları kullanıma açıldı. Mavi Bayraklı bu plajlar, 2 yıl içinde yerli ve yabancı 326 bin kişiye hizmet verdi.



Belediye Başkanı Ümit Uysal, falez bandında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel kentidir' dediği Erenkuş mevkiinden Bababurnu'na kamunun kullanımında bütünlüklü bir yaşam alanı oluşturduklarını söyledi. Bölgenin aynı zamanda 1. derece doğal sit statüsünde bulunduğunun altını çizen başkan Uysal, "Koruma ve kullanma dengesi içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla falez kıyı bandı gerçek bir yaşam alanı haline geldi" dedi. Yeni dönemde 100 bin metrekare genişliğe ulaşan Falez-1, Falez-3 ve Falez-4 parklarını da kapsayan bir düzenleme gerçekleştireceklerini belirten Başkan Uysal, "Özellikle yaz aylarında Antalya'da hayatın ritmi burada atacağını şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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