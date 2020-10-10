Muratpaşa'nın milli gururu Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kasım ayında Ukrayna'da yapılması planlanan Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayla mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor sporcusu Işıl Alaş, antrenörleri ve kulüp yöneticileriyle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Başkan Uysal, sporcuya başarılar diledi.

Muratpaşa Belediyespor'un 14 yaşındaki sporcusu Işıl Alaş, 26 Kasım'da Ukrayna'nın Kiev kentinde yapılması planlanan Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası için milli takıma seçildi. Muratpaşa'nın başarılı sporcusuna ay yıldızlı formayla mücadele edeceği şampiyonanın kapıları, 28 Şubat'ta Mersin düzenlenen Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'yla açıldı.

Şampiyonada ikinci olan Alaş, Avrupa şampiyonası için gerçekleştirilen milli takım elemelerine davet edildi. Sporcu, elemeleri de ikinci tamamlayarak ay yıldızlı formaya uzandı. Alaş, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi top ve labut aletlerinde temsil edecek.

Şampiyonası öncesi sıkı bir kampa giren Alaş, Muratpaşa Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi ve cimnastik şube sorumlusu Yener Altıntaş, antrenörler Sara Staykova ve Zlatka Sıla Tüzken'le Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ramazan Özen de yer alırken başarılı sporcu destekleri, sağladığı imkanlar dolayasıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti. Alaş, Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa Belediyespor'un cimnastik sporunun gelişmesi için çok iyi bir ortam oluşturduğunu belirtti.

Başkan Uysal, sporcuya Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilerken Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olmasının bile kendi başına önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Başkan Uysal, "Pandemi nedeniyle talihsizlik yaşanmaz ve şampiyona düzenlenirse sporcumuzun Ukrayna'da bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızın söylenmesini sağlayacağından kuşku duymuyorum" dedi. - ANTALYA