Muratpaşa Pazarspor ile karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Muratpaşa Pazarspor ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

Muratpaşa Pazarspor ile karşılaşacak

6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında kendi evinde Pazarspor'la karşılaşacak.

Muratpaşa Pazarspor ile karşılaşacak, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında kendi evinde Pazarspor'la karşılaşacak.


Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 2'nci yarıya fırtına gibi başlangıç yapan Paşanın Melekleri, 16 Şubat Pazar günü kendi evinde Pazarspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 27-45 kazanan Muratpaşa Belediyespor, bu maçı da alarak şampiyonun play-offlarla belirleneceği sezonda kayıpsız yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Hafta sonu Muratpaşa'nın rakibi olacak Rize temsilcisinin Süper Lig'de galibiyeti bulunmazken Paşanın Melekleri ise 14 puanla ligde 4'üncü sırada yer alıyor.


Kaptan Diğdem Hoşgör, Pazarspor maçının ardından zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğini söyledi. Pazarspor maçını alarak zorlu sürece moralli girmek istediklerini belirten Hoşgör, "Hafta sonu oynayacağımız maçın ardından deplasmanda Yenimahalle maçıyla ligin son 4 maçlık süreci başlayacak. Mart'ın ikinci yarısında ise Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Kastamonu ile karşılaşacağız" diye konuştu. Ligi en iyi yerde tamamlayarak play-offa avantajlı girmek istediklerini belirten Hoşgör, "Hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde ipi göğüslemek istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa, Pazarspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:49 Kaynak: İHA
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